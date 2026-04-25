البطولة الإفريقية للجيدو.. ثلاث ذهبيات للجزائر في اليوم الأول

أحرز المنتخب الجزائري للجيدو أكابر ،رجال وسيدات، خمس ميداليات في اليوم الأول للبطولة الإفريقية، الجارية بالعاصمة الكينية نيروبي.

وتوّج مصارعو المنتخب في منافسات اليوم الأول، بثلاث ذهبيات بالإضافة إلى برونزيتين.

ونال الميداليات الذهبية كل من ياسمين جلاب في وزن أقل من 63 كلغ، وقيس مودثير في وزن أقل من 66 كلغ، ودريس مسعود في وزن أقل من 73 كلغ.

وفازت ياسمين جلاب على التونسية مرام جمور، وتوّج قيس مودثير أمام الأنغولي بدرو إيميلسون، وتغلب دريس مسعود على المغربي حسان الدوكالي.

ونال بن لعريبي يونس ميدالية برونزية في وزن أقل من 60 كلغ، لدى الرجال، وتوّجت وليسيا قبلي آناييس ببرونزية أقل من 52 كلغ، عند السيدات.

ويشارك في موعد نيروبي الإفريقي 251 رياضيا 152 رجال و99 سيدات، يمثلون 34 بلدا.

وتعد الجزائر وأنغولا البلدين الأكثر تمثيلا في هذه المنافسة، بـ18 مصارعا ومصارعة.