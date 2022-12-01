البنوك أصبح بإمكانها اقتطاع أقساط القروض من الحسابات البريدية آليا

جانب من التوقيع على الاتفاقية بين جمعية البنوك وبريد الجزائر

سيكون بامكان البنوك الاقتطاع بصفة آلية من الحسابات البريدية التي قام أصحابها بالحصول على قروض بنكية.

ويأتي هذا بعد توقيع جمعية البنوك والمؤسسات المالية وبريد الجزائر الأربعاء، على اتفاقية اطار تتعلق بشروط القيام بـ”الاقتطاع الالي مع المسح على الحساب البريدي الجاري”.

وبذلك يمكن للبنوك بمقتضى هذه الاتفاقية الاطار، القيام باقتطاعات آلية من الحسابات البريدية الجارية، الذين قام أصحابها بالحصول على قروض من البنوك.

كما أنه ومن خلال تفعيل خدمة “المسح على الحساب”، سيتم القيام بمراقبة يومية للحسابات البريدية الجارية بالنسبة لعمليات الاقتطاع غير المنفذة، عند بلوغ أجل الدفع (التأخر في دفع الاقساط) وعليه فإنه بمجرد تزويد الحساب البريدي الجاري بمبلغ القسط، فإن الاقتطاع سيتم بشكل آلي.

في هذا الصدد، المدير العام لبريد الجزائر، لؤي زيدي، على هامش حفل التوقيع، أن ابرام هذه الاتفاقية الاطار يندرج في اطار “تنويع بريد الجزائر لخدماته”، من خلال اعطاء الامكانية لـ26 مليون من زبائنه للحصول على قروض من البنوك دون الاضطرار لتوطين حساباتهم.

كما ستسمح خاصة “بتسهيل تحويل الأموال من الحسابات البريدية الجارية نحو البنوك بهدف تفعيل العمليات البنكية والمساهمة في الاندماج المالي عبر الحد من حركة الدفع نقدا”، حسبما أكده ذات المسؤول.