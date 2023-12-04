البيت الأبيض سيخفض دعمه لأوكرانيا لهذا السبب

من المحتمل جدا أن يقلص البيت الأبيض مساعداته العسكرية لأوكرانيا وبشكل حاد في الأسابيع القادمة، وهذا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية مع المعارضة الجمهورية.

وفقا للبيت الأبيض، فمن المحتمل جدا أن تقلص الولايالت المتحدة الأمريكية مساعداتها العسكرية لأوكرانيا وبشكل حاد في الأسابيع القادمة، وهذا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية مع المعارضة الجمهورية.

وحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” اليوم، الإثنين 4 ديسمبر، كتبت مديرة الميزانية في البيت الأبيض، شالاندا يونغ، في رسالة موجهة إلى مايك جونسون رئيس مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية “المال ينفذ لدينا والوقت كذلك سنفذ قريبا”.

مديرة الميزانية في البيت الأبيض كتبت لرئيس مجلس النواب الأمريكي “أريد أن أكون واضحة : إذا لم يتحرك الكونجرس، بحلول نهاية العام، سوف تنفد لدينا الموارد اللازمة لتسليم المزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا وتوريد المواد من المخزونات العسكرية الأمريكية”.