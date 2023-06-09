التحكيم الدولي رفض طلبات الشريك الإسباني في شركة “فرتيال”

مجمع "فيار مير" يتحدث عن تعويض.. وأسميدال تؤكد:

قالت شركة أسميدال للأسمدة إنها ترحب برفض هيئة التحكيم الدولي لعدد من الطلبات المقدمة من طرف مجمع “فيار مير” الإسباني ضدها، كما يأسف لكون هذا الرفض كان جزئيا، وذلك في إطار نزاع بين الطرفين يتعلق بشركة مخصبات الجزائر “فرتيال”.

وأفاد بيان لمجمع أسميدال اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أنه يعكف حاليا على دراسة وتحليل عناصر وأساسيات هذا الحكم، كما يحتفظ بإمكانية اللجوء إلى اجراءات النقض لحماية حقوقه في إطار التحكيم الدولي.

وأضاف البيان أنه “نظرا لكون ملف النزاع يخضع لواجب السرية الذي تخضع له جميع الأطراف، يعتذر مجمع أسميدال عن عدم امكانية إعطاء تفاصيل أخرى حول الموضوع”.

وعلى الطرف الآخر، أوردت وسائل إعلام اسبانية بينها صحيفة “إل إيكونوميستا”، نقلا عن مصادر بمجموعة الملياردير الإسباني خوان ميغال فيار مير، أنه حصل على حكم لصالحه من طرف غرفة التجارة الدولية بباريس في إطار قضية تحكيم دولي ضد مجمع أسميدال بخصوص شركة المخصبات فرتيال.

وأوضح المصدر ذاته أن الطرف الإسباني سيحصل بموجب قرار التحكيم الدولي على 129 مليون يورو كتعويض، وزعم أن الطرف الجزائري مطالب بدفع التعويض المالي قبل تاريخ 7 جويلية المقبل، وبالمقابل تلتزم مجموعة فيار بالتنازل عن 49 بالمائة من أسهم شركة فرتيال المختلطة لصالح مجمع أسميدال للأسمدة.

وحسب مصادر مقربة من المجموعة – وفق ما أفاد به نفس المصدر – فإن غرفة التجارة الدولية بباريس رفضت طلبا للطرف الاسباني من أجل الحصول على الفائدة المتعلقة بالديون غير المسددة منذ عام 2019 بسبب عدم اتمام صفقة البيع.

وتعود أسباب الخلاف بين المجمع الجزائري والملياردير الإسباني إلى عام 2019، عندما توصلت مجموعة خوان ميغل فيار مير إلى اتفاق مع مجمع “ETRHB”، يقضي باستحواذ الأخير على حصتها المقدرة بـ49 بالمائة في شركة فرتيال، كانت ستجعل رجل الأعمال المسجون حاليا بقضايا فساد علي حداد صاحب الأغلبية في فرتيال بنسبة 66 بالمائة، مقابل 34 بالمائة لشركة أسميدال.

وبعد اعتراض من السلطات الجزائرية على الصفقة وسجن علي حداد بتهم فساد، جرى الاتفاق على استحواذ شركة أسميدال على أسهم الشريك الاسباني (49 بالمائة) وحصة حداد (17 بالمائة)، لكن الصفقة عرفت جمودا تاما بعدها. وفي 2021 أعلن الملياردير الإسباني لجوءه للتحكيم الدولي عبر غرفة التجارة الدولية بباريس (CCI)، وطلب حينها تعويضا بـ129 مليون يورو قال إنها تمثل قيمة أسهمه في فرتيال.

وتوظف الشركة نحو 1035 شخص عبر موقعي إنتاج في عنابة وأرزيو بولاية وهران وتنتج الأسمدة الزراعية وخاصة الأمونياك.