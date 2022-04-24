التحكيم في إفريقيا “سوق” وغاساما “رجل مباراة الكاميرون”

المدرب جمال بلماضي:

فتح المدرب جمال بلماضي النار على التحكيم في إفريقيا، واصفا إياه بـ”ما قبل التاريخ” و”الكارثي”، الذي بحسبه يتحول في المباريات الحاسمة إلى “سوق”، مشيرا في حوار لموقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، إلى أن الحكم الغامبي باكاري غاساما كان رجل مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الكاميروني في إياب الدور التصفوي الأخير المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بسبب أخطائه “الفادحة” التي ساهمت بشكل أو بآخر في خسارة “الخضر” لتأشيرة التأهل إلى “المونديال” العربي.

وقال بلماضي: “الحكم غاساما كان رجل مواجهتنا أمام الكاميرون دون منازع، حكام القارة السمراء هم حكام عصر ما قبل التاريخ، أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عنه ولست خائفا..في آسيا وأوروبا الأمر مختلف تماما، هذا الأمر كارثي بالنسبة للحكام”.

وتابع: “في المباريات الحاسمة والكبيرة.. التحكيم في إفريقيا يتحول إلى “سوق”، في إشارة منه إلى بيع وشراء ذمم الحكام لترتيب المواجهات وترجيح كفة منتخب على حساب آخر.

حكام “إفريقيا” حكام عصر ما قبل التاريخ

وواصل: “طيلة 3 سنوات وأنا أتحدث عن خطورة التحكيم بأدلة وبراهين وهذا ليس من عاداتي لا كلاعب ولا كمدرب.. مستوى التحكيم في إفريقيا بعيد كل البعد عن المستوى العالمي”.

وأضاف: “في كل مرة كنت أقول أن هناك أمرين يتطلبان الإصلاح في أقرب وقت، التحكيم والمنشآت القاعدية”.

وفي الختام أوضح بلماضي عن مواجهة للحكم غاساما في مناسبتين بعد نهائية لقاء المنتخب الوطني أمام نظيره الكاميروني، قائلا في هذا السياق: “لقد التقيت بغاساما في مطار هواري بومدين الدولي وتحدثت معه، كما واجهته أيضا في مطار اسطنبول”.