“التفول”… طفرة وراثية تسبّب الأنيميا لمستهلكي الفول!

أعراضه تظهر بشكل مفاجئ.. ومختصون يحذرون:

أطلق أطباء ومختصون في التغذية مؤخرا، تحذيرات حول مرض “أنيميا الفول”، أو ما يعرف بـ”التفول”، وهو حالة وراثية قد تكون خطيرة خاصة على صحة الأطفال عند تناولهم للفول أو الإفراط في ذلك، والدعوة إلى الحذر وتجنّب استهلاكه بكثرة لما له من مضاعفات لدى البعض خاصة مع حلول موسمه، حيث تحوّل هذا النوع من الخضر إلى وجبة شبه دائمة في بيوت الكثير من العائلات الجزائرية وإدخاله في وجباتهم، ويؤدي تناول الفول في حالات معينة إلى تدمير خلايا الدم الحمراء ما يسبّب فقر دم حاد، وظهور الأعراض بشكل مفاجئ، لذا، ينصح بالحذر ومراقبة أي تغيرات صحية على الأطفال خصوصا إذا كان وجود جينات عائلية لهذا المرض.

وفي هذا السياق، أكدت الاستشارية في التغذية، آسيا مهماه، أن ما يعرف بـ”أنيميا الفول” هو مرض وراثي خطير يجهله الكثير من الأولياء، داعية إلى الانتباه عند إدخال الفول في تغذية الرضع أو الأطفال لأول مرة، مشدّدة على ضرورة تقديمه بشكل تدرجي في الوجبات مع مراقبة أي تغيرات جسدية قد تظهر على الطفل، لأن بعض الحالات -بحسبها- قد تكون حاملة لمرض جيني نادر لا تظهر أعراضه إلا بعد تناول الفول.

وأوضحت ذات المتحدثة، أن المرض ناتج عن نقص في أنزيم ضروري لحماية خلايا الدم الحمراء، وهو ما يؤدي إلى تكسر هذه الخلايا عند تناول أطعمة معينة أو أدوية معينة، خاصة الفول، مما يسبّب فقر دم حاد يعرف باسم “أنيميا الفول”.

وأضافت مهماه، أن المعلومة المغلوطة المنتشرة هي أن الفول يسبب فقر الدم، ولا يعتبر أنيميا بحد ذاته بل عبارة عن طفرة وراثية يؤدي تناول الشخص المصاب بها للبقوليات منها الفول إلى تدمير كريات الدم الحمراء وهي حالة تستدعي تدخلا طبيا مستعجلا.

ومن بين الأعراض التي قد تظهر، بحسب ذات المتحدثة، تسارع ضربات القلب وضيق في التنفس مع ارتفاع درجة الحرارة، الشعور بالدوخة والتعب الشديد، وكذا ملاحظة شحوب في الوجه واصفرار الجلد وبياض العينين، ولأجل ذلك دعت الأولياء إلى استشارة الطبيب قبل تقديمه في غذاء الرضيع، والتأكد من عدم وجود هذا المرض الوراثي في العائلة لحماية الأطفال من مضاعفاته الخطيرة لاحقا.

جزائريون يجهلون وجود حساسية تسبّبها البقوليات

من جهته، تطرق البروفيسور مصطفى خياطي، إلى خطر صحي يجهله الكثير من الجزائريين ويتعلق بالحساسية الناتجة عن تناول بعض أنواع البقول الجافة، الخضر والفواكه، التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة كما هي الحال مع الفول السوداني وغيره من البقوليات المنتمية لنفس العائلة.

وأوضح خياطي وجود بعض الحالات، ممن يعانون من حساسية غذائية مفرطة تجاه هذه الأنواع من الأغذية، وقد يتناولونها دون علمهم بمخاطرها، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور أعراض جلدية بل وحتى الإصابة بمضاعفات صحية مفاجئة، حيث سجلت حالات طبية خطيرة بسبب مجرد استنشاق أو تلامس مع هذه المواد الغذائية.

وأشار إلى أن الفول من بين هذه الأغذية حيث يؤدي إلى الإصابة بنوع من فقر الدم يعرف بأنيميا الفول، وهي حالة تنتج عن تفتت كريات الدم الحمراء وخروج “الهيموغلوبين” منها والتسبّب في انخفاضه حاد بالدم، وبالتالي، إلى ضعف عام في بنية الجسم وقدرته على المقاومة، مؤكدا أن هذه الحالة تظهر بسرعة بعد تناول الفول، وتكون أعراضها واضحة مما يسهل عملية التشخيص لدى زيارة الطبيب ولا تحتاج في كثير من الأحيان إلى تحاليل، حيث يلاحظ أن السبب المباشر هو تناول هذا النوع من البقوليات.

“التفول” لا يصنّف ضمن الحالات المميتة

وشدّد البروفيسور خياطي على أن العلاج الأساسي في مثل هذه الحالات لا يتطلب أدوية معينة، بل يعتمد على الوقاية والتوقف النهائي عن استهلاك هذه الأغذية، سواء تعلق الأمر بالفول أو بأنواع أخرى من البقوليات والخضر التي ثبت تسببها في أعراض مشابهة، وبمجرد تفادي هذه الأطعمة والابتعاد عنها نهائيا كفيل بحماية المصاب من تكرار نوبات الحساسية أو فقر الدم.

وأضاف أن فئة الأطفال تعد الأكثر عرضة للإصابة بهذه الحالات، سواء بسبب قابلية جينية وراثية لديهم أم بسبب الإفراط في تناول كميات كبيرة من الفول بدون الانتباه للمضاعفات المحتملة، ودعا الأولياء إلى الانتباه لهذا النوع من التفاعلات الجينية والغذائية، خاصة وأن المرض لا يصنف ضمن الحالات الخطيرة أو المميتة، لكنه يتطلب حذرا دائما ومراقبة دقيقة لما يقدّم للأطفال في وجباتهم، مشددا على أهمية عزل الأطعمة المسبّبة للحساسية عن النظام الغذائي للأطفال وحتى الأشخاص البالغين المعرضين لهذه الحالات، مع الالتزام بنظام غذائي خاص يراعي هذه الخصوصية الصحية.