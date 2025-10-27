التقلبات الجوية بغليزان.. سعيود يأمر بتشكيل خلية أزمة

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الإثنين، بتشكيل خلية أزمة على مستوى دائرة واد رهيو، بولاية غليزان، عقب تساقط كميات معتبرة من الأمطار وارتفاع منسوب المياه، مما تسبب في تضرر عشرات السكنات ووفاة طفل.

وحسب بيان للجهة الوصية، تضم خلية الأزمة مختلف المصالح المعنية، قصد المتابعة الميدانية الدقيقة لتطور الأوضاع، واتخاذ اجراءات الإحصاء للعائلات المتضررة.

كما وجه الوزير بمباشرة دراسة خبرة حول وضعية الوادي، واقتراح الإجراءات والتدابير الضرورية بناءً على النتائج المرتقبة، التي من شأنها ضمان سلامة المواطنين وصون ممتلكاتهم.

ويأتي تنصيب الخلية على إثر تساقط كميات معتبرة من الأمطار بولاية غليزان، والتي تسبّبت في ارتفاع منسوب المياه بشعبة قريقرة ببلدية وادي أرهيو وغمر عدد من الأحياء، على غرار شارع الشهداء وحي بوجلة، ما أدى إلى تضرّر عشرات السكنات.

من جهتها، تنقلت السلطات المحلية للولاية إلى عين المكان لمعاينة الأضرار التي لحقت بالأحياء، وتقديم واجب العزاء والمواساة لعائلة الطفل الذي توفي.