التونسي شهاب الليلي في سطيف لترسيم التحاقه بالفريق

وفاق سطيف:

حل، عشية السبت، بسطيف، المدرب التونسي شهاب الليلي، من أجل ترسيم إشرافه رسميا على العارضة الفنية لنادي وفاق سطيف، الناشط ضمن الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بحسب ما علم من إدارة ذات الفريق.

وأوضح المدير العام للشركة التجارية الوفاق الرياضي السطايفي “بلاك إيقلز” إبراهيم العرباوي أن التقني التونسي شهاب الليلي حل بعاصمة الهضاب العليا لأجل ترسيم تعاقده مع إدارة النادي ليكون المدرب الرئيسي للفريق ذي اللونين الأبيض والأسود خلال مرحلة الإياب من البطولة.

وأضاف إبراهيم العرباوي أن إدارة الوفاق ممثلة في رئيس مجلس الإدارة عبد الحكيم سرار اتفقت بشكل نهائي على كل التفاصيل وأن حضور التقني التونسي إلى سطيف رفقة محضر بدني سيكون شكليا فقط، لأجل إبرام العقد بصفة رسمية، الذي سيمتد إلى غاية نهاية الموسم الجاري قابل للتجديد بحسب النتائج المحققة.

وأشاد المدير العام للشركة التجارية الوفاق الرياضي السطايفي بالعمل المنجز من طرف الدولي السابق خالد لموشية الذي أشرف على الفريق خلال الـ 6 مقابلات الأخيرة، عقب مغادرة المصري حسام البدري، مشيرا إلى أن لموشية سيبقى مساعدا أولا للمدرب الرئيسي شهاب الليلي.

ووصف العرباوي استقدام مدرب رئيسي للإشراف على العارضة الفنية للنادي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها “تحديا آخر من التحديات التي رفعناها” مبرزا أن هدف إرجاع الفريق للتنافس على الألقاب وطموح العودة إلى المنافسات القارية بدءا من السنة المقبلة يتطلب حتما مرتبة ضمن الثلاث الأوائل هذه السنة، “وهو ما حتم علينا رفع هذا التحدي” -كما قال-.

وأكد العرباوي أن إدارة النادي حضرت جميع التدابير لأجل ترسيم الأمور بالسرعة المطلوبة ثم المرور إلى العمل الميداني تحضيرا لمرحلة الإياب.

جدير بالذكر، أنه قبل استقدام المدرب التونسي شهاب الليلي كانت إدارة وفاق سطيف قد راهنت في بداية الموسم الجاري على ضرورة أن يكون اسم مدرب الفريق كبير، يتناسب وحجم التحدي (الرجوع إلى المنافسات القارية) حيث تعاقدت مع التقني المصري حسام البدري (من أبرز المدربين في القارة السمراء) الذي غادر العارضة الفنية للوفاق بسبب الظروف المادية الصعبة التي يمر بها “النسر الأسود” ليخلفه الدولي السابق خالد لموشية الذي يحمل صفة مدرب مساعد بموجب العقد الذي يربطه بالوفاق.

تجدر الإشارة إلى أن المدرب التونسي شهاب الليلي يعد أحد المدربين المعروفين على الساحة الإفريقية حيث سبق له الإشراف على تدريب العديد من الفرق الناشطة ضمن الرابطة الأولى التونسية وكذا الإفريقية آخرها نادي أهلي بنغازي الليبي.