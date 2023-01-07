شهاب الليلي مدربا لوفاق سطيف

اتفقت إدارة وفاق سطيف مع المدرب التونسي، شهاب الليلي، لقيادة العارضة الفنية “للنسر الأسود”. وبحسب المعطيات، فإن التقني التونسي سيحل في الساعات المقبلة، بمدينة سطيف، لترسيم التحاقه بالوفاق.

وسبق لشهاب الليلي أن أشرف على تدريب عدة نواد تونسية، على غرار النادي الإفريقي، والاتحاد المنستيري، وحمام سوسة، وخاض تجربة مع دبي الإماراتي. وسبق لتونسي آخر، وهو نبيل الكوكي، أن تولى الإشراف على النادي السطايفي، لكنه انسحب نتيجة للمشاكل الكبيرة مع الإدارة، والضائقة المالية، التي تسببت في انسحاب المصري حسام البدري بعد أيام فقط من اتفاقه مع إدارة، وتكرر الأمر مع الدولي السابق خالد لموشية.