حسام البدري يغادر رسميا تدريب وفاق سطيف

الإعلان عن المدرب الجديد سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة

أعلن نادي وفاق سطيف عن فسخ عقد مدربه المصري حسام البدري بالتراضي، وذلك بعد 4 أشهر من توليه مسئولية تدريب الفريق، في شهر جويلية الماضي. وأصدر وفاق سطيف، بيانا رسميا، قال فيه: “تعلن إدارة نادي وفاق سطيف، عن توصلها إلى اتفاق مع المدرب المصري حسام البدري، على إنهاء الارتباط بين الطرفين في إطار ودي، والأمر يشمل أعضاء طاقمه أيضا”. وأضاف: “وتتوجه الإدارة بالشكر الجزيل للمدرب وأعضاء الطاقم الذي عمل معه في النادي، على كل ما تم إنجازه مع الفريق خلال الفترة التي قضاها في النادي، وتتمنى له النجاح في مشواره القادم”. واختتم قائلا: “كما تعلم أنصار النادي أن الإعلان عن المدرب الجديد الذي سيخلف حسام البدري سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة”.

كان حسام البدري، المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري، قد أبلغ إدارة النادي برحيله عن منصبه عقب انتهاء الجولتين الأخيرتين قبل فترة التوقف الدولية، حتى يتسنى لمجلس النادي الجزائري التعاقد مع مدرب جديد. وتصاعدت حدة الأزمة المالية داخل نادي وفاق سطيف وفشلت محاولات الإدارة في توفير السيولة المالية اللازمة لصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة الماضية، مما دفع اللاعبين إلى الإضراب والامتناع رسميا عن الانتظام في التدريبات، مما أثر بالسلب على عمل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري. وتعيش إدارة الوفاق أزمة مالية حادة قد تجبره على بيع بعض لاعبيه على غرار المتألق قندوسي الذي يملك عديد العروض، غير أن النادي مجبر على الاحتفاظ به إذا أراد تحقيق البقاء في المحترف الأول. وأوضح بيان سابق لوفاق سطيف أن البدري “اشترط على إدارة النادي تحسين الوضعية المالية للنادي وتسديد أجور اللاعبين مقابل مواصلة عمله على رأس العارضة الفنية”. وكان إبراهيم العرباوي المدير العام لوفاق سطيف قد أكد سابقا عبر إذاعة سطيف الجزائرية: “إن لم نتمكن من استرجاع البدري سنتعاقد مع مدير فني أجنبي في أقرب وقت”، مصيفا أن اللاعبين واعون بالوضعية التي يعيشها النادي ونأمل ألا يتأثر الفريق بذلك عقب عودته لسكة الانتصارات”. ويحتل وفاق سطيف المركز الرابع برصيد 18 نقطة في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني وله مباراتان أقل.