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الجزائر

الجزائريون يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء الحرائق

الشروق أونلاين
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الجزائريون يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء الحرائق

شهدت مساجد الجمهورية أداء صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة على أرواح شهداء حرائق الغابات التي راح ضحيتها 69 شهيدا من المدنين والعسكريين.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد أعلنت عن إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء حرائق الغابات من مدنيين وعسكريين، بعد صلاة الجمعة.

وحسب بيان للوزارة، الصادر يوم الأربعاء 11 أوت الجاري، فإن القرار جاء بعد الفاجعة التي ألمت بالجزائر جراء الحرائق المهولة التي أدت إلى إزهاق الأرواح والأنفس وإتلاف مقدرات الأمة.

ودعت الوزارة، إلى الابتهال إلى الله واللجوء إليه بالدعاء لهم والمغفرة والرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان، وان ينزل علينا غيثا ينطفئ به اللهب وان يجعله بردا وسلاما على البلاد والعباد.

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التعليقات
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  • ابونواس

    هذا ما تعرفو..............هؤلاء شهداء عند ربهم...والشهيد في الفردوس...يا وزارة رؤية هلال رمضان

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  • احمد

    الدعاء لهم في المنابر بالرحمة والمغفرة ولنا برفع الوباء وتفريج الكروب وهذا هو المطلوب من كل مسلم يوم الجمعة

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