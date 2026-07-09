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رياضة

الجزائري بزحاف يوقع أول عقد احترافي له مع أولمبيك مارسيليا

عمر سلامي
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الجزائري بزحاف يوقع أول عقد احترافي له مع أولمبيك مارسيليا
ح.م
كيليان بزحاف

وقع الظهير الأيمن الجزائري كيليان بزحاف أول عقد احترافي له في مسيرته، مع ناديه أولمبيك مارسيليا.  

ووقع كيليان بزحاف، على عقد احترافي يمتد حتى عام 2028.


وظفر اللاعب بأول عقد احترافي في ناديه، بعد تألقه مع الرديف، خاصة وأنه كان محل اهتمام عدة أندية إيطالية وبرتغالية.

ويُستدعى بزحاف البالغ من العمر 20 سنة، إلى الفئات الشبانية للمنتخب الجزائري، منذ سنة 2021، إذ حسّم لاعب أولمبيك مرسيليا خياره الدولي مبكرا وقرّر تمثيل “الخضر”.

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