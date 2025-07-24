الجزائر – إيطاليا .. اتفاق شراكة لبناء مصنع جديد لانتاج حديد التسليح

أعلنت وزارة الصناعة الجزائرية عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات ذات البعد الصناعي الاستراتيجي، بين تجمع شركات جزائرية ونظيراتها الايطالية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية، أمس الأربعاء في روما.

وتصدّرت الاتفاقية الموقعة بين الشركة الوطنية للصلب “أس أن أس – SNS” مع شركة الهندسة الإيطالية “دانييلي”، قائمة الاتفاقيات الصناعية الموقعة بين الجزائر وايطاليا خلال هذه القمة.

وحسب بيان الوزارة الوصية، يتضمن الاتفاق “توريد معدات إضافية، وإنجاز الأشغال الهندسية، والتركيب والتشغيل لمصنع درفلة جديد بمجمّع سيدار الحجار، بطاقة إنتاجية تبلغ 800 ألف طن من قضبان التسليح”، ما يسمح برفع انتاج الشركة الجزائرية الى 1,4 مليون طن سنويا.

من جهتها، قالت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، بأن هذه الاتفاقية التي “تبلغ مدتها مبدئيا عامين وتقدر قيمتها بـ 01 مليار يورو”، تهدف إلى “إجراء دراسة جدوى مشتركة تُفضي الى بناء مصنع لإنتاج الحديد المخفض مسبقا (DRI) في الجزائر، باستخدام أفران القوس الكهربائي، وذلك لضمان الإمدادات المستدامة لـ (DRI) لصناعة الصلب الإيطالية”.

ويتضمن المشروع، الذي تدعمه أيضا مجموعة Duferco ، دراسة شاملة تُفضي لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة والاستخدام التدريجي للهيدروجين الأخضر في عمليات الإنتاج، بما يتماشى مع أهداف إزالة الكربون للصناعات الثقيلة، تقول الوكالة.

وحسب ذات المصدر، التزم الطرفان بتقديم الملف الفني للمشروع بشكل مشترك إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بهدف الحصول على الحوافز التي توفرها التشريعات المحلية.

وتعدّ شركة الهندسة الايطالية “دانييلي” الرائدة في بناء وحدات انتاج الصلب، شريكا موثوقا للجزائر ودول أخرى، حيث تمّ توقيع اتفاق بين “دانييلي” والجزائرية القطرية للصلب “أ كيو أس – AQS” في ديسمبر 2022، لترقية المصنع وتوسيع نطاق المنتجات بالإضافة إلى إنتاجية الأحجام الصغيرة من القضبان الحديدية.

وفي ذات الاطار، تمّ توقيع اتفاق شراكة بين مجمع “جيتاكس-Getex” والشركة الايطالية “أورغانزوتو-Organzotto”، وذلك لإنتاج أسمدة عضوية انطلاقاً من نفايات الجلود، موجهة بالكامل للتصدير عبر الشريك الإيطالي.

كما تمّ توقيع اتفاق شراكة بين مجمع “مدار-MADAR” ومجمع “ACS” و FIAT – SIGGIT لتعزيز إدماج المناولة الصناعية في قطاع السيارات، من خلال تصنيع محلي لأجزاء بلاستيكية، على غرار ألواح الأبواب ولوحة القيادة، موجهة لنموذجَي Fiat Panda Grande وFiat Doblo.

وأخيرا، توقيع اتفاق شراكة لإنتاج الحزم والكابلات الكهربائية الموجهة لصناعة السيارات، وذلك عبر شركة ناشئة مبتكرة IDENETK تقول الوزارة الوصية.