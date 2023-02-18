الجزائر تؤسس لقاعدة تعاون اقتصادي واستثماري مع السعودية

السفير محمد علي بوغازي لصحيفة "الشرق":

أكد سفير الجزائر في السعودية، محمد علي بوغازي، أن بلادنا تخطط حالياً لتأسيس قاعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة، مشددا على أن علاقات البلدين تشهد “تطوراً ملحوظاً، تجلّى في المستوى الرفيع للتشاور والتعاون، وترجمته الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين على أعلى المستويات”.

وقال السفير بوغازي، في حديث لصحيفة “الشرق السعودية“، نشرته، السبت، إن الجزائر والسعودية تتقاسمان معاً وجهات النظر حول العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، ما سمح للبلدين بالتنسيق حيالها في المحافل الدولية على غرار منظمتيْ (أوبك) و(أوبك بلس).

ولفت بوغازي إلى دعم الجزائر للمملكة لتنظيم معرض إكسبو 2030، بالمقابل أعلن وزير الخارجية السعودية دعم بلاده ترشّح الجزائر للعضوية غير الدّائمة لمجلس الأمن الدولي للفترة 2024 و2025، متنبئاً بتطور العلاقات مستقبلاً، ومشيراً إلى أنها قوية ومتنوّعة في شتى المجالات.

وتابع السفير “من جهتنا، سنسعى إلى بذل قصارى جهدنا في سبيل رفع علاقات التعاون بين بلدينا إلى أعلى المستويات؛ إذ تجاوز عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين الـ30 اتفاقية، تغطي مجالات متنوعة منها الاقتصادية والتجارية، منها (إنشاء الشركة المختلطة للاستثمار، ومجلس رجال الأعمال المشترك)، بجانب اتفاقيات في مجال الثقافة والأرشيف”.

وأضاف الدبلوماسي الجزائري “سنسعى ضمن هذا المنظور إلى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين بلدينا الشقيقين إلى مستوى طموحات البلدين، لذلك فإن أولى أولوياتنا حالياً هو العمل على تكثيف الزيارات المتبادلة بين المستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين، وتشجيعها من أجل بحث سبل تأسيس قاعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين”.

ومع ذلك، أقرّ بوغازي بأن حجم التبادل التجاري لا يعكس المقدرات الهائلة المتوفرة لدى البلدين، ولا طموحات قيادتهما في بلوغ مستوى أعلى مما هو عليه الأمر الآن، في ظل إمكانات البلدين وفرص تعاون متاحة كثيرة غير مستغلة، مشددا “سنسعى إلى تحريكها مستقبلاً مع الجانب السعودي لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يعود بالفائدة عليهما”.

واستعرض بوغازي فرص الاستثمار الواعدة في الجزائر، قائلا: “في هذا المقام، صدر قانون جديد للاستثمار والنصوص التطبيقية له، والذي يمنح مزايا كثيرة، ويوفر تسهيلات كثيرة للمستثمرين المقيمين وغير المقيمين… الظروف مواتية جداً لرجال الأعمال السعوديين لخوض تجربة استثمارية في الجزائر، في قطاعات واعدة على غرار الفلاحة والصناعة والسياحة والمناجم والطاقة، يمكن من خلال ما هو متاح من فرص من خلق قوة اقتصادية واستثمارية هائلة بين البلديْن”…

وأضاف في السياق “سنعمل مع السعوديين على تذليل الصعوبات لتنفيذ المشاريع الاستثمارية النّاضجة، ومرافقتها… بجانب العمل على تنفيذ العديد من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري… توجد عدة مشاريع بعضها جاهز للتوقيع والآخر قيد الدراسة”.

وشدد بوغازي على رغبة الجزائر في التعاون ضمن المبادرات السعودية الجديدة، كالاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والبيئة والمناخ، مبيناً أن بلاده أولت اهتماماً خاصاً بالطاقات المتجددة.

ولفت بوغازي إلى أن سياسة البلدين في مجال تطوير هذا القطاع تنسجم مع التوجهات العالمية لمواجهة التغيرات المناخية، التي باتت أحد أهم انشغالات العالم اليوم، مؤكداً أن البلدين يملكان رأسمالا، مادياً وبشرياً، يسمح بالمضي في هذا الاتجاه، وإقامة مشاريع مشتركة بقطاع يحظى باهتمام عالمي كبير.