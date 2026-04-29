الجزائر تؤكد التزامها الراسخ داخل “أوبك” و”أوبك+”

جددت الجزائر تأكيد التزامها الثابت داخل منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” وإطار “أوبك+”، باعتبارهما الآليتين الأساسيتين لضمان استقرار سوق النفط العالمية، مشددة على مواصلة العمل بروح التضامن والتشاور والانضباط الجماعي بين الدول الأعضاء.

وأكدت الجزائر، في بيان لوزارة المحروقات، أن منظمة “أوبك” تضطلع بدور استراتيجي وهيكلي في الدفاع عن مصالح الدول المنتجة، وترسيخ استقرار أسواق النفط، وتعزيز حوار متوازن مع الدول المستهلكة، مشيرة إلى أن المنظمة أثبتت عبر تاريخها قدرتها على الحفاظ على توازنات السوق العالمية والاستجابة المنتظمة للطلب المتزايد على النفط بما يواكب نمو الاقتصاد العالمي.

وشدد البيان على أن تطوير القطاع النفطي والغازي في الجزائر يرتبط تاريخيًا وهيكليًا بمنظمة “أوبك”، مؤكداً أن البلاد تظل عضوًا ملتزمًا بالكامل داخل المنظمة، ووفية لمبادئ التضامن والتنسيق المشترك.

وبمناسبة اقتراب الذكرى العاشرة لـ”اتفاق الجزائر” التاريخي، الذي شكّل محطة مفصلية في تأسيس “إعلان التعاون” (أوبك+)، أعربت الجزائر عن قناعتها بأن القرارات التي اتخذت خلال العقد الماضي، بفضل تماسك الدول الأعضاء في “أوبك” والدول غير الأعضاء، كانت حاسمة في الحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية وتوازنها، مع دعم ديناميكية نمو الاقتصاد العالمي.

وجددت الجزائر في ختام بيانها إرادتها في مواصلة تعزيز التزامها داخل “أوبك” و”أوبك+”، عبر نهج قائم على المسؤولية الجماعية والحوار والتنسيق، بما يخدم الاستقرار الدائم لسوق النفط العالمية.