-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الجزائر تبحث آليات التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

الشروق أونلاين
  • 47
  • 0
الجزائر تبحث آليات التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (شبكات)
جانب من اللقاء.

بحث المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، مع الممثل الإقليمي لمنطقة المغرب العربي والساحل بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار، الشيخ تيجان دياغن، آفاق التعاون بين الجانبين، واستكشاف مجالات شراكة عملية من شأنها دعم جهود ترقية الاستثمار وتعزيز جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية.

ووفقا لما أفادت به الوكالة، خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين 01 جوان، بمقر الوكالة، قدّم ركاش عرضاً حول أهم الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد، وآلية الشباك الوحيد للمستثمر، إلى جانب مختلف التدابير الرامية إلى تبسيط الإجراءات ورفع مستوى الشفافية والنجاعة في معالجة المشاريع الاستثمارية.

كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر، لاسيما الصناعة التحويلية، والصناعات الصيدلانية، والفلاحة والصناعات الغذائية، والمناجم، والطاقات المتجددة، والسياحة، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مبرزاً ما توفره هذه المجالات من فرص واعدة للاستثمار المنتج والمستدام.

وتطرق اللقاء إلى آليات المرافقة والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، إضافة إلى التجربة الوطنية في مجال الضمانات المرتبطة بالاستثمار ودور الصناديق السيادية في دعم الديناميكية الاقتصادية.

أما ممثل الوكالة التابعة لمجموعة البنك الدولي فنوه بإصلاحات الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار، معتبراً أنها تعزز من جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنسجم مع أهداف مؤسسته الرامية إلى تشجيع تدفق رؤوس الأموال نحو الدول الأعضاء.

وتُعد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، حيث تتولى تقديم ضمانات ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين، بما يسهم في تسهيل تدفق الاستثمارات نحو الدول الأعضاء، ومن بينها الجزائر.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على العمل على وضع إطار تعاون مؤسساتي يحدد مجالات الشراكة ذات الأولوية، ويعزز تبادل الخبرات والمعلومات، بما يدعم استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية ذات القيمة المضافة والموفِّرة لمناصب الشغل، حسب ذات المصدر.

مقالات ذات صلة
هذا هو جديد اقتناء قسيمة السيارات 2026

هذا هو جديد اقتناء قسيمة السيارات 2026

عين امليلة تحتضن الطبعة الأولى لصالون قطع غيار المركبات

عين امليلة تحتضن الطبعة الأولى لصالون قطع غيار المركبات

احتياطيات “هائلة” من النفط والغاز بالحقول المشتركة بين الجزائر وليبيا

احتياطيات “هائلة” من النفط والغاز بالحقول المشتركة بين الجزائر وليبيا

عبر بوابة أذربيجان… “سوناطراك” تفتح فصلا جديدا في إمداد أوروبا بالمشتقات النفطية

عبر بوابة أذربيجان… “سوناطراك” تفتح فصلا جديدا في إمداد أوروبا بالمشتقات النفطية

البنك الإفريقي للتنمية يدعو إلى استثمارات كبرى لتعزيز خلق الثروة في القارة

البنك الإفريقي للتنمية يدعو إلى استثمارات كبرى لتعزيز خلق الثروة في القارة

التبغ تحت المجهر… تخصيص 60% من مساحة العلبة للتحذيرات الصحية

التبغ تحت المجهر… تخصيص 60% من مساحة العلبة للتحذيرات الصحية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد