الجزائر تتحرّك على مستوى 4 منظمات دولية لحلّ أزمة السودان

الرئيس تبون يدعو لتدخّل دولي جماعي وعاجل

تتحرّك الجزائر على مستوى المنظمات الدولية لحلّ أزمة السودان، من خلال مراسلات وجّهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء في هذا الشأن.

وحسب ما أفاد به بيان للرئاسة، فقد وجّه الرئيس تبون باعتباره الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، رسائل إلى كل من:

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،

والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي،

والأمين التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية “الإيجاد” ورقته جبيهو.

ودعا الرئيس الجزائري في مراسلاته، إلى “التفكير في مسعى مشترك وموحّد بين المنظمات الأربع (الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية، والهيئة الحكومية للتنمية)، من أجل مساندة جمهورية السودان، لتجاوز أزمتها الراهنة”.

وقد أبرز الرئيس تبون ضرورة “توحيد جهود الفاعليين الدوليين والإقليميين بشكل جماعي وعاجل. للعمل على وقف إطلاق النار، وتهدئة الأوضاع. والتأسيس لحقبة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق”.

النص الكامل لبيان رئاسة الجمهورية: