الجزائر

الجزائر تتصدر تصنيف “كيو إس” للجامعات العربية لعام 2026

الشروق أونلاين
ح.م
تصدّرت الجزائر التصنيف العربي والمغاربي للجامعات في إصدار 2026 لتصنيف “كيو إس” (QS) الدولي، بعد إدراج 46 مؤسسة تعليم عالٍ جزائرية ضمن التصنيف، في إنجاز يعكس التطور الكبير في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الجامعات الجزائرية المصنفة شهد قفزة نوعية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث ارتفع من 17 مؤسسة في إصدار 2025 إلى 46 مؤسسة في إصدار 2026، بعدما كان العدد 14 مؤسسة فقط في تصنيف 2024، ما جعل الجزائر تتبوأ المرتبة الأولى عربيًا ومغاربيًا من حيث عدد الجامعات المصنفة.

كما حققت جامعة عنابة المرتبة الأولى وطنيًا، بعد تقدمها اللافت في التصنيف الإقليمي لتحتل مكانة متميزة مقارنة بالسنة الماضية التي جاءت فيها ضمن الفئة (170-161)، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز جودة التعليم وتحسين مرئية البحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي.

ويُعد تصنيف “كيو إس” (QS) للجامعات العربية من أبرز التصنيفات الإقليمية السنوية التي تصدرها مؤسسة “كواكواريلي سيموندس” الدولية، ويستند إلى عشرة مؤشرات رئيسية لتقييم أداء الجامعات وتنافسيتها، من بينها السمعة الأكاديمية، وسمعة جهات التوظيف، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة، والاستشهادات البحثية، إلى جانب نسب أعضاء هيئة التدريس والطلبة الدوليين.

