الجزائر تجدّد دعوتها لمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

في جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة

جدّد وزير الخارجية أحمد عطاف يوم الخميس في نيويورك، دعوة الجزائر لمنح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

وانطلقت مساء اليوم بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال جلسة طارئة، لمناقشة القضية الفلسطينية. عقب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وأبدى عطاف في كلمته بالمناسبة “تأسف الجزائر لعجز مجلس الأمن الدولي، عن توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني”.

وقال عطاف:”لقد صار تخاذل مجلس الأمن إزاء القضية الفلسطينية مألوفا منذ 7 عقود”، في إشارة إلى انحياز المجلس للاحتلال الإسرائيلي منذ قيامه في فلسطين قبل سبعين سنة.

وتابع ممثل الجزائر يقول:”لقد دفع الشعب الفلسطيني، ولا يزال، ثمنا باهضا، لا يدفعه إلا أصحاب قضية ومشروع وطني ثابت”. منددا بـ”بسياسة الكيل بمكيالين والتسامح المطلق مع الاحتلال”.

وجاء في كلمة عطاف أيضا:”الشعب الفلسطيني يتضرر من حالة اللامبالاة الدولية أمام ما يعانيه من اضطهاد”. مضيفا:”جيل كامل من الفلسطينيين لم يشهد مبادرة جديّة واحدة لإحياء مسار السلام”.

من جهته، تحدث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في كلمته، عن استشهاد أفراد من عائلة مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح، في قصف صهيوني استهدف منزلهم في غزة.

وقال الصفدي إن “هؤلاء الأبرياء الذين قتلوا في عدوان الاحتلال على القطاع، ولم يكونوا أبدا مسلحين، ولا أعضاء في حماس”.

قبل أن يضيف:”العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل بحق سكان غزة، هو جريمة حرب”. مؤكدا رفضه “ازدواجية المعايير، وأن تبقى إسرائيل فوق القانون إلى الأبد”.

كما اعتبر وزير الخارجية الإيراني إن “طول أمد الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، لا يخوّل للمحتلّ أي حقوق فيها”. مؤكدا حقّ الفلسطينيين في مقاومتها بكل السبل.

وتابع ممثل إيران يقول:”إنه لأمر سخيف أن نقول إن المحتلّ يملك الحقّ للدفاع عن نفسه، هذه أضحوكة”. مردفا:”الكفاح المسلح ضد الاحتلال هو حقّ شرعي لأي أمة، بما في ذلك الشعب الفلسطيني”.