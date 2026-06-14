الجزائر تحتضن تظاهرة الأمن السيبراني واﻟﺴﯿﺎدة اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر

سلطت الضوء على إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ

يحتضن قصر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻔﺪي زﻛﺮﯾﺎء ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، في الفترة الممتدة ما بين 14 إلى 16 جوان الجاري فعاليات اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ التظاهرة التكنولوجية المتخصصة في الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الرقمية، ” Cyber Security Days Algiers “CYS-D 2026، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻜﻔﺎءات واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺨﺎصة برعاية من وزارة اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﻐﺮة.

التظاهرة جمعت اكثر من 20 عارضا وطﻨﯿﺎ ودوﻟﯿﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﺼﺮﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﺴﯿﺒﺮاﻧﻲ واﻟﺜﻘﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ، ﻣﻦ ﻧﺎﺷﺮي اﻟﺒﺮﻣﺠﯿﺎت واﻟﺤﻠﻮل اﻷﻣﻨﯿﺔ، وﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ، واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وأﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺎت واﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﯿﺔ وإدارة اﻟﮭﻮﯾﺎت واﻟﺼﻼﺣﯿﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ (SOC) ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻠﻮل اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﺴﯿﺒﺮاﻧﻲ.

وستناقش الفعالية التكنولوجية في طبعتها الأولى ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻷﻣﻦ اﻟﺴﯿﺒﺮاﻧﻲ واﻟﺴﯿﺎدة اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻜﻔﺎءات، كما ﺳﯿﻮﻓﺮ اﻟﻤﻌﺮض ﻟﻠﺰوار ﻓﺮﺻﺔ الإطﻼع ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻻﺑﺘﻜﺎرات واﻟﺤﻠﻮل واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻣﻦ اﻟﺴﯿﺒﺮاﻧﻲ، واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﺨﺒﺮاء وﻣﺰودي اﻟﺤﻠﻮل واﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﯿﻦ، فضلا على استهدافه للجمهور المتخصص الذي ﯾﻀﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، و أﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯿﺔ، وﺧﺒﺮاء اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺘﺤﻮّل اﻟﺮﻗﻤﻲ، وﻣﺪﯾﺮي اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﺠﺎﻣﻌﯿﯿﻦ، واﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ، وﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة.

ﻛﻤﺎ ﯾﻮﻟﻲ الصالون الرقمي اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﻛﺜﺮ ارﺗﺒﺎطﺎ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻷﻣﻦ اﻟﺴﯿﺒﺮاﻧﻲ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻜﺒﺮى.

وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺮض، ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮرﺷﺎت اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ بداية من اليوم الإثنين 15 ﺟﻮان 2026، ﯾﺆطﺮھﺎ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﻤﺸﺎرﻛون، ﺣﯿﺚ ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﻌﺮاض أﺣﺪث اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت واﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻷﻣﻦ اﻟﺴﯿﺒﺮاﻧﻲ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﯿﺔ واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ.

وﻓﻲ إطﺎر ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ Algeria Venture ، ﺳﺘﺤﺘﻀﻦ اﻟﺘﻈﺎھﺮة ﻓﻀﺎء Cys-LAB Startup Village اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة، واﻟﺬي ﺳﯿﺠﻤﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻻﯾﺎت اﻟﻮطﻦ ﻟﻌﺮض ﺣﻠﻮل وﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻷﻣﻦ اﻟﺴﯿﺒﺮاﻧﻲ واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ، ﻣﻊ إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﺨﺒﺮاء واﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ رﯾﺎدة اﻷﻋﻤﺎل.