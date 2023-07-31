الجزائر تدعو لـ”ردّ جماعي حازم” بعد تكرار حرق المصحف في السويد والدنمارك

شارك وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الإثنين، في اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي. حول تكرار حوادث حرق نسخ من المصحف في السويد والدنمارك.

وقال عطاف في كلمته بالمناسبة إن “تكرار صور حرق نسخ من المصحف الشريف في السويد والدنمارك، يمثل انتهاكاً صارخاً لقيم التعايش والاحترام المتبادل. واستفزازاً جلياً لمشاعر المسلمين”.

ودعا الوزير عطاف دول المنظمة إلى “تحرّك جماعي ورد حازم على قدر خطورة الوضع. وما يخلّفه من سخط واستنكار نظير ما أحسّت به أمتنا من طعن في قيمها ومساس بأقدس مقدساتها”.

وتابع الوزير الجزائري يقول: