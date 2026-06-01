-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

الجزائر تستنكر “بأشد العبارات” مواصلة قوات الاحتلال توغلها داخل الأراضي اللبنانية

الشروق أونلاين
  • 277
  • 0
الجزائر تستنكر “بأشد العبارات” مواصلة قوات الاحتلال توغلها داخل الأراضي اللبنانية
أرشيف
الخارجية الجزائرية

“تدين الجزائر وتستنكر بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها داخل الأراضي اللبنانية، واستهداف المدنيين والبنى التحتية، في إعتداء سافر على سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة”.

جاء هذا في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية يوم الإثنين، أهابت فيه الجزائر بالمجتمع الدولي إلى “الإضطلاع بمسؤولياته أمام هذا العدوان، ضد دولة ذات سيادة عضو في منظمة الأمم المتحدة”.

كما دعت الجزائر إلى “ردع تصرفات المحتل الإسرائيلي، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وحملِه على احترام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن بإنهاء الحرب على لبنان”.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق، مقتل 21 شخصا وإصابة 126 آخرين يوم الإثنين، جراء خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ 17 أفريل الماضي.

ومنذ 2 مارس الماضي، بدأ الاحتلال هجوما جويا وبريا على الأراضي اللبنانية. بدعوى مشاركة “حزب الله” اللبناني في الردّ على الحرب الصهيونية ضد إيران.

مقالات ذات صلة
واشنطن تنهي مهام توم باراك مبعوثا خاصا إلى سوريا

واشنطن تنهي مهام توم باراك مبعوثا خاصا إلى سوريا

بعد السيطرة على قلعة الشقيف.. هذا ما أمر به نتنياهو وكاتس تجاه لبنان

بعد السيطرة على قلعة الشقيف.. هذا ما أمر به نتنياهو وكاتس تجاه لبنان

تظاهرة تضامنية بفرنسا تنديدا بنهب ثروات الشعب الصحراوي

تظاهرة تضامنية بفرنسا تنديدا بنهب ثروات الشعب الصحراوي

آخر المستجدات بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية.. هذا ما فعله ترامب!

آخر المستجدات بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية.. هذا ما فعله ترامب!

المحامون الأوروبيون يدينون الانتهاكات المغربية ضد الحقوقيين الصحراويين

المحامون الأوروبيون يدينون الانتهاكات المغربية ضد الحقوقيين الصحراويين

 البيت الأبيض يكشف حالة ترامب الصحية

 البيت الأبيض يكشف حالة ترامب الصحية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد