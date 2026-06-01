الجزائر تستنكر “بأشد العبارات” مواصلة قوات الاحتلال توغلها داخل الأراضي اللبنانية

“تدين الجزائر وتستنكر بأشد العبارات مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها داخل الأراضي اللبنانية، واستهداف المدنيين والبنى التحتية، في إعتداء سافر على سيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة”.

جاء هذا في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية يوم الإثنين، أهابت فيه الجزائر بالمجتمع الدولي إلى “الإضطلاع بمسؤولياته أمام هذا العدوان، ضد دولة ذات سيادة عضو في منظمة الأمم المتحدة”.

كما دعت الجزائر إلى “ردع تصرفات المحتل الإسرائيلي، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وحملِه على احترام ميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن بإنهاء الحرب على لبنان”.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق، مقتل 21 شخصا وإصابة 126 آخرين يوم الإثنين، جراء خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ 17 أفريل الماضي.

ومنذ 2 مارس الماضي، بدأ الاحتلال هجوما جويا وبريا على الأراضي اللبنانية. بدعوى مشاركة “حزب الله” اللبناني في الردّ على الحرب الصهيونية ضد إيران.