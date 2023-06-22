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الجزائر

الجزائر تشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للجمارك

الشروق أونلاين
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الجزائر تشارك في اجتماعات المنظمة العالمية للجمارك
ح.م

يشارك المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، الخميس ببروكسل، في أشغال الاجتماعات الدورية للمديرين العامين للجمارك على مستوى المنظمة العالمية للجمارك، المبرمجة بدءاً من اليوم وإلى غاية هذا السبت.

أفاد بيان للمديرية العامة للجمارك أنه “في سياق نشاط مصالح الجمارك الجزائرية على الصعيد الدولي، شرع المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، على رأس وفد من الإطارات المركزية للمديرية العامة للجمارك، في زيارة عمل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، ابتداء من العشرين جوان الجاري”.

وشارك الوفد الرسمي الجزائري، برئاسة خالدي، الأربعاء في أشغال الاجتماع التنسيقي والمسبق في عدده الـ 58، الذي جمع الإدارات الجمركية للدول الأعضاء لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط للمنظمة العالمية للجمارك.

وأكد البيان أن مشاركة الجمارك الجزائرية “تكرّس دورها الحيوي، بأبعاده الدولية، في تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات، لترقية الأداء الجمركي والرفع من مؤهلات المعالجة الجمركية، والذي يعزّز القدرات المهنية لمنتسبي الجهاز خاصة في مجال مكافحة كل أشكال الغش والتهريب والجريمة العابرة للحدود”.

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