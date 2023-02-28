الجزائر تصدّر 70 ألف طن من الخضر والفواكه

صدّرت الجزائر ما يقارب 70 ألف طن من الخضر والفواكه، بقيمة فاقت 63 مليون دولار، خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022. حسب ما كشف عنه يوم الثلاثاء وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.

وقال رزيق في مداخلته بالجلسات الوطنية للفلاحة، أن 69.700 طن من الخضر و الفواكه قد تمّ تصديرها في الفترة المذكورة.

وفي 2021، وصلت صادرات الجزائر من الخضر والفواكه إلى 83.200 طنا بقيمة 82.4 مليون دولار. مقابل 78.500 طن بقيمة 75.4 مليون دولار في 2020.

من جهة أخرى، كشف الوزير رزيق، عن وجود استراتيجية خاصة لتسويق هذه المنتوجات في الأسواق المحلية. من خلال تدعيم شبكة أسواق الجملة والتجزئة.