-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الجزائر تصدّر 70 ألف طن من الخضر والفواكه

الشروق أونلاين
  • 270
  • 0
الجزائر تصدّر 70 ألف طن من الخضر والفواكه
أرشيف
تصدير 63 مليون دولار من الخضر والفواكه في 2022

صدّرت الجزائر ما يقارب 70 ألف طن من الخضر والفواكه، بقيمة فاقت 63 مليون دولار، خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022. حسب ما كشف عنه يوم الثلاثاء وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.

وقال رزيق في مداخلته بالجلسات الوطنية للفلاحة، أن 69.700 طن من الخضر و الفواكه قد تمّ تصديرها في الفترة المذكورة.

وفي 2021، وصلت صادرات الجزائر من الخضر والفواكه إلى 83.200 طنا بقيمة 82.4 مليون دولار. مقابل 78.500 طن بقيمة 75.4 مليون دولار في 2020.

من جهة أخرى، كشف الوزير رزيق، عن وجود استراتيجية خاصة لتسويق هذه المنتوجات في الأسواق المحلية. من خلال تدعيم شبكة أسواق الجملة والتجزئة.

مقالات ذات صلة
حجم المساعدات الدولية لأوكرانيا

حجم المساعدات الدولية لأوكرانيا

الجزائر تطيح بنيجيريا من ريادة أكبر مصدري الغاز المسال في إفريقيا

الجزائر تطيح بنيجيريا من ريادة أكبر مصدري الغاز المسال في إفريقيا

صدور المرسوم التنفيذي الخاص باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات

صدور المرسوم التنفيذي الخاص باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات

الرئيس تبون يكرّم 7 “متميّزين” في قطاع الفلاحة

الرئيس تبون يكرّم 7 “متميّزين” في قطاع الفلاحة

6 مناصب للجزائر في الاتحاد العربي للأسمدة

6 مناصب للجزائر في الاتحاد العربي للأسمدة

إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم

إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد