الجزائر تمتنع عن التصويت على قرار يدين روسيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة

امتنعت الجزائر عن التصويت على قرار أممي يدين روسيا في شنها الحرب على أوكرانيا، حيث صوتت 141 دولة لصالح إدانة روسيا فيما رفضت القرار 5 دول وامتنعت 34 دولة عن التصويت.

وشرح ممثل الجزائر سبب االامتناع عن التصويت خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي خصصت لمناقشة تطورات الوضع في أوكرانيا.

وقال ممثل الجزائر “في الوقت الذي تتابع فيه بلادي الجزائر تطور الأوضاع الخطيرة والمتصاعدة في أوكرانيا يود وفد بلادي التأكيد مجددًا تمسك الجزائر الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، التي يتعين أن تبقى أساس القانون الدولي وحجر الزاوية في العلاقات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة باحترام استقلال الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، طبقا للشرعية الدولية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها”.

وتابع المتحدث “انطلاقا من مواقفها المبدئية فيما يتعلق بتعزيز النظام متعدد الأطراف والحفاظ عليه وتماشيا مع التزامها بتطوير العلاقات الودية بين الدول، على أساس التعايش السلمي والتسوية السلمية للنزاعات والاحترام المتبادل للالتزامات الدولية والضمانات الأمنية”

إلى ذلك أوضح انه “لا يمكن للجزائر إلاّ الانضمام إلى كافة الجهود والدعوات الدبلوماسية الهادفة إلى تخفيف حدّة التوتّرات الحالية، وانتهاج فضائل الحوار من أجل إذكاء العيش معاً في سلام بين الدول خدمة للسلم والأمن الدوليين”.