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الجزائر تنظّم جسرا جويا لنقل المساعدات الإنسانية إلى ليبيا
العالم

الجزائر تنظّم جسرا جويا لنقل المساعدات الإنسانية إلى ليبيا

الشروق أونلاين
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الجزائر تنظّم جسرا جويا لنقل المساعدات الإنسانية إلى ليبيا

قررت الجزائر يوم الثلاثاء إرسال مساعدات إنسانية استعجالية إلى ليبيا، عبر جسر جوي مُكوّن من 8 طائرات تابعة للجيش. لإغاثة ضحايا السيول الناجمة على إعصار “دانيال” المتوسطي شرقي البلاد.

وتأتي هذه المساعدات، حسب ما ذكره التلفزيون العمومي، بتوجيهات من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وهي تشمل مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم.

المساعدات تعبر عن التزام الجزائر قيادة وشعبا بالتضامن اللامشروط واللاّمحدود مع الشعب الليبي الشقيق، وقد جاءت “استجابة لطلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي”، يقول المصدر.

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