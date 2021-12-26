الجزائر حطّمت الرّقم القياسي العالمي وعزّزته بـ 39 مباراة بِلا خسارة

استنادا إلى مدير "الخضر" أمين عبدي

حطّم المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم رقما قياسيا عالميا، بِخوضه 39 مباراة دولية متتالية بلا خسارة.

وكان الرّقم العالمي السّابق بِحوزة منتخب إيطاليا، وذلك بِرصيد 37 مباراة دولية متتالية بِلا خسارة. بداية من تعادل (1-1) مع الضيفي الأوكراني في مباراة ودّية بِتاريخ الـ 10 من أكتوبر 2018، ونهاية بِفوز (5-0) على الزائر الليتواني بِرسم تصفيات كأس العالم، في الـ 8 من سبتمبر الماضي.

وكان يُمكن لِأشبال الناخب الوطني الإيطالي روبيرتو مانتشيني المرور إلى المباراة الدولية الـ 38 بِلا خسارة، لكنهم انهزموا أمام إسبانيا بـ (1-2) في إطار نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، بِتاريخ الـ 6 من أكتوبر الماضي.

وبِخصوص حصيلة “محاربي الصحراء”، فقد بدأت في الـ 18 من نوفمبر 2018، بِفوز على المضيف الطوغولي (1-4)، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019. وعادلت الجزائر الرّقم القياسي العالمي لِإيطاليا، في الـ 11 من ديسمبر الحالي، لمّا فازت على المغرب بِرسم ربع نهائي كأس العرب. ثمّ حطّمته بعد أربعة أيّام من ذلك، بِالانتصار على قطر في نصف النهائي، لِتعزّز الرّقم العالمي بـ 39 مباراة دولية بِلا خسارة، لمّا فازت على تونس في النهائي العربي وأحرزت الكأس، في الـ 18 من ديسمبر الحالي.

وقال مدير المنتخب الوطني الجزائري أمين عبدي في تصريحات إعلامية، الأحد، إن “الفيفا” اعترفت بِتحطيم الجزائر للرّقم القياسي العالمي.

وأوضح عبدي أن “الفيفا” أخبرت مسؤولي الاتحاد الجزائري لِكرة القدم بِالأمر (احتساب مقابلات المحليين)، عشية انطلاق بطولة كأس العرب في قطر.

وأضاف مدير “الخضر” أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حاول التستّر على تحطيم الجزائر للرّقم القياسي العالمي، قبل أن يتدخّل رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة، ويُطالب هيئة جياني أنفونتينو بِتنفيذ ما التزمت به، عشية انطلاق كأس العرب.

واختتم أمين عبدي يُؤكّد أن المنتخب الوطني الجزائري حطّم الرقم القياسي العالمي لِإيطاليا، وعزّزه بـ 39 مباراة دولية بِلا هزيمة. وقد يُواصل أشبال جمال بلماضي المشوار الاستثنائي ويرفعون السقف عاليا، في المواجهتَين الودّيتَين أمام غامبيا وغانا، بِتاريخَي الفاتح من جانفي المقبل والخامس من الشهر ذاته.