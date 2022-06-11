الجزائر في المرتبة 2 عالميا في استهلاك الخبز

بمعدل استهلاك 110 كلغ للفرد الواحد سنويا

احتلت الجزائر، المرتبة الثانية من حيث قائمة الدول الأكثر استهلاكا لمادة الخبز، وهي القائمة التي تصدرتها دولة تركيا.

وهو ما جعل المختصين في الصحة العمومية، يحذرون من الظاهرة، مناشدين المواطنين بترشيد استهلاكهم لهذه المادة المضرة بالصحة، خاصة وأن الخبز حاضر مع جميع أنواع المأكولات في بلادنا، حتى مع الفاكهة أحيانا.. ؟؟

يشكل الخبز أحد ثوابت الأمن الغذائي في العالم، كما يعد الغذاء الرئيس والأكثر انتشارا في الشرق الأوسط وأوروبا وخصوصا في شمال افريقيا، والأخيرة تسجل أعلى مستويات استهلاك للقمح، أي بحوالي 100 كيلوغرام للفرد سنويا، مقابل حوالي 50 كيلوغراما للفرد في الإتحاد الأوروبي.

وكشفت تقارير اقتصادية نُشرت مؤخرا، أن متوسط استهلاك الخبز للفرد في الجزائر، قدرت بـ110 كيلوغرام سنويا، لتحتل بذلك المرتبة الثانية عالميا بعد تركيا، التي احتلت المرتبة الاولى بـ120 كليوغرام سنويا كأكبر دولة مستهلكة للخبز في العالم. وهو الأمر الذي يفسر ارتفاع نسبة استيراد الحبوب وعلى رأسها مادة القمح في الجزائر.

تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.. مضار الخبز

وفي الموضوع، أكد المختص في الصحة العمومية، فتحي بن اشنهو لـ”الشروق”، على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي متوازن ومتنوع، مؤكدا على ضرورة تعويض استهلاك الخبز من قبل الأفراد، بالخضر والفواكه، مع عدم تجاوز كميات تناوله ما بين 100 و150 غرام في اليوم، كونه مادة أساسية لدى الجزائريين.

وقال، بأن الإفراط في استهلاك الخبز، يؤدي إلى حدوث عواقب وخيمة وأمراض عديدة، أهمها الإصابة بالسمنة عند تناول كميات معتبرة منه يوميا، نتيجة احتوائه على السكريات ومادة النشاء، ناهيك عن الإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والمشاكل الهضمية.

خبز الشعير أنفع للصحة

وأشار محدثنا، إلى أهمية تناول أنواع عديدة من الخبز منها خبز الشعير، الذي يحتوي على البوتاسيوم وفيتامين ب والفولات والحديد وغيرها من المعادن، التي تساعد على التقليل من نسبة الكولسترول في الدم، وتحافظ على صحة القلب وتساعد على الهضم، والتحكم في الوزن والشعور بالشبع. ناهيك عن أن خبز الشعير، غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان.

وشدد المختص، على ضرورة التحلي بثقافة الاستهلاك وفق نظام غذائي متوازن، مع التكثيف من التوعية الصحية الدائمة، قبل حدوث أضرار وخيمة.

الى ذلك، دعا مختصون في التغذية، إلى تغيير العادات الاستهلاكية الخاطئة، ومنها بالخصوص الإكثار من تناول الخبز، عن طريق التخلي التدريجي عن تناول هذه المادة، بالنظر إلى أضراره الصحية الكبيرة، لأنه مصنوع من مادة القمح اللين، الأمر الذي سيساهم أيضا في خفض نسبة الاستراد الذي أرهق كاهل الخزينة العمومية في ظل ضعف الإنتاج المحلي مقارنة بحجم الطلب.