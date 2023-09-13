الجزائر مستعدة لتقديم كل المساعدات المطلوبة في ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي الوفد الحكومي الجزائري

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، محمد يونس المنفي، الأربعاء، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، رفقة كل من وزير الصحة، عبد الحق سايحي، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، وكذا رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد نقل الوفد الجزائري بالمناسبة “تعازي رئيس الجمهورية والحكومة والشعب الجزائري لشقيقه الليبي إثر المصاب الجلل الذي مس البلاد جراء الفيضانات التي اجتاحت عددا من المدن الليبية”، مجددين “تضامن الجزائر اللامشروط مع الشقيقة ليبيا واستعدادها للوقوف إلى جانبها لتجاوز مخلفات الفيضانات بإيفاد كل المساعدات اللازمة”.

كما أكد “انطلاق الجزائر في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية لدولة ليبيا، من خلال الجسر الجوي الذي أقره رئيس الجمهورية”. وقد حل الوفد الجزائري، الثلاثاء، بطرابلس تنفيذا لـ”تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بإرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية إلى المناطق المنكوبة بدولة ليبيا الشقيقة جراء الفيضانات التي مست البلاد”.

حكومة الوحدة الوطنية: نعتبر الجزائر الأخت الكبرى لنا

وعبر وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بليبيا، محمد سالم الشهوبي، عن امتنانه للشعب الجزائري وقيادته، عن الدعم الذي قدموه لبلده إثر الفيضانات التي اجتاحت الكثير من المدن، مخلفة مئات من الضحايا والجرحى. وفي تصريح له عقب استقبال رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، للوفد الجزائري، شكر الشهوبي القيادة والحكومة والشعب الجزائري على ما قدموه من الدعم إلى الشعب الليبي، ملفتا إلى “وصول أسطول من الطائرات محملة لاسيما برجال الانقاذ بمعداتهم الكاملة”.

وأضاف قائلا: “ليس غريبا على الشعب الجزائري والحكومة والقيادة الجزائرية تقديم المساعدات إلى إخوانهم الليبيين. ونعتبر الجزائر الأخت الكبرى لنا باعتبار مصيرنا واحد”.

من جهته، صرح مراد: “كان لا بد أن نسجل حضورنا بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أوفدنا كوفد وزاري لنقدم تعازيه إلى الرئيس وإلى الحكومة والشعب الليبي”. ولفت إلى أن رئيس الجمهورية أبدى استعداده أن “يساعدهم أكثر كلما كان ذلك ضروريا وكلما طلب إخواننا الليبيون ذلك”.

للتذكير، فقد حل، الثلاثاء بطرابلس، الوفد الوزاري وكذا مسؤولة الهلال الأحمر الجزائري، تنفيذا لـ”تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بإرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية إلى المناطق المنكوبة بدولة ليبيا الشقيقة جراء الفيضانات التي مست البلاد”، وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت عن انطلاق عمليات إيصال المساعدات الإنسانية لدولة ليبيا، من خلال الجسر الجوي الذي أقره رئيس الجمهورية.