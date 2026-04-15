الجزائر وعُمان تتفقان على تنظيم منتدى أعمال لتعزيز الاستثمار المشترك

اتفق الجانبان الجزائري والعُماني على تنظيم منتدى أعمال مشترك يهدف إلى الترويج لفرص الاستثمار وتعزيز تجسيد مشاريع استثمارية بين البلدين، في إطار دفع التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الشراكة في قطاعات استراتيجية.

وجاء هذا الاتفاق خلال اجتماع عمل عقدته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أمس الثلاثاء عبر تقنية التحاضر عن بُعد مع صالة “استثمر في عُمان”، حيث ناقش الطرفان آليات تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مجال ترقية الاستثمار ومرافقته، ضمن ديناميكية متصاعدة في العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وسلطنة عُمان.

وترأس الاجتماع المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، والرئيس التنفيذي لصالة “استثمر في عُمان”، ناصر الكندي، بحضور سفير الجزائر لدى سلطنة عُمان، محمد علي بوغازي، وإطارات من الجانبين.

وشكّل اللقاء فرصة لاستعراض مهام وأدوار المؤسستين، مع التركيز على تبادل أفضل الممارسات في مجالات الشباك الوحيد، ورقمنة إجراءات الاستثمار، وأساليب الترويج للفرص الاستثمارية، بما يعزز كفاءة جذب الاستثمارات.

كما بحث الطرفان سبل تسريع تجسيد الفرص الاستثمارية قيد الدراسة في عدة قطاعات، من بينها الفلاحة والصيد البحري، الصناعات الغذائية، الصناعات الصيدلانية، الصناعة، النقل البحري، وسلاسل القيم المرتبطة بها.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق تقني مشترك لوضع برنامج عمل يشمل تنظيم زيارات متبادلة للاطلاع على التجارب الميدانية، إلى جانب عقد ورشات عمل لتبادل الخبرات في مجال ترقية الاستثمار واستقطاب المستثمرين.

كما تم التأكيد على التحضير لتنظيم منتدى أعمال جزائري–عُماني بمشاركة المؤسسات الرسمية ومنظمات أرباب العمل والقطاع الخاص في البلدين، بهدف دعم الشراكات الاقتصادية وتعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة.