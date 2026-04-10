الجوية الجزائرية: فتح خطوط جديدة نحو خمس مدن إفريقية وشنغهاي ووارسو

تعمل الخطوط الجوية الجزائرية على إطلاق رحلات منتظمة نحو خمسة وجهات إفريقية، بالإضافة إلى العاصمة البولندية وارسو ومدينة شنغهاي الصينية خلال السنة الجارية 2026,

وكشف الرئيس المدير العام للشركة، حمزة بن حمودة، خلال ندوة صحفية نشطها إلى جانب كل من الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مختار سعيد مديوني، والمدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية للشحن الجوي, عبد القادر سالمي, عقب التوقيع على مذكرة تفاهم لإنجاز مركز شحن جوي بمطار الجزائر, أنه من المنتظر أن يتم منتصف شهر جوان القادم إطلاق خط يربط بين الجزائر العاصمة والعاصمة الغابونية ليبروفيل.

ولفت، في هذا الإطار إلى أن الشركة ستواصل تعزيز تواجدها في القارة الإفريقية خلال السنة الجارية، من خلال إطلاق خطوط نحو أربع مدن إفريقية أخرى وهي لواندا (أنغولا), مابوتو (موزمبيق), أكرا (غانا) ولاغوس (نيجيريا).

كما تعمل أيضا على تعزيز رحلاتها نحو الصين، من خلال فتح خط نحو مدينة شنغهاي في شتاء 2026, مع فتح خطوط أخرى نحو أوروبا, على غرار العاصمة البولندية وارسو, يضيف الرئيس المدير العام الذي لفت إلى أن تجسيد هذا البرنامج مرتبط بتواصل عملية استلام الطائرات الجديدة التي تم اقتناؤها.

من جهته، أكد مديوني أن شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر “هواري بومدين” تعمل على توسعة المطار الذي سجل السنة الماضية أزيد من 10 مليون مسافر، مع توقعات بتجاوز حاجز 11 مليون مسافر في 2026, مشيرا إلى أن العمل جار لتطوير المحطة رقم 1, لا سيما من خلال توجيه الرحلات منخفضة التكلفة نحوها.