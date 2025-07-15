“الحزب الشعبي” يتمسك بتراجع مدريد عن موقفها من الصحراء الغربية

مرشح بقوة لقيادة الحكومة الإسبانية بعد التشريعيات المقبلة

تتجه العلاقات بين النظام المغربي والقوة السياسية الأولى في إسبانيا إلى مزيد من التصعيد، وفي الخلفية توجد العلاقات مع الجزائر، والموقف من القضية الصحراوية، في أكبر أزمة بين الرباط ومدريد منذ تغيير إسبانيا موقفها من قضية الصحراء الغربية قبل أزيد من ثلاث سنوات.

وتعيش العلاقات بين الرباط ومدريد على وقع أزمة غير صامتة طبعتها تصريحات وتصريحات مضادة، تفجرت منذ أن هاجم الحزب الشعبي الإسباني المحافظ في مؤتمره العام قبل نحو أسبوع، حكومة بلاده بشدة، على خلفية إضرار موقف الحزب الحاكم من القضية الصحراوية بالعلاقات مع الجزائر، والتي وصفها بـ”البلد الجار والعظيم”.

وللمرة الثانية في ظرف أسبوع، يؤكد الحزب الشعبي، المرشح بقوة لقيادة الحكومة الإسبانية بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، أن موقفه من العلاقات مع الجزائر والقضية الصحراوية “معلن ومعروف”.

كما أكد الحزب، الإثنين، وفق “وكالة أوروبا براس”، أنه في كل الأحوال، فإن السياسة الخارجية الإسبانية “ليست تابعة للآخرين”، في إشارة إلى ما يعتبره تبعية الحزب الحاكم برئاسة بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة، لتأثيرات خارجية أدت إلى تغيير موقف إسبانيا من القضية الصحراوية وما ترتب عن ذلك من أزمات مع الجزائر.

وسُئل المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الإسباني ونائب وزير الثقافة، بورخا سيمبر، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة التوجيهية للحزب، عما إذا كان رئيسه ألبرتو نونيز فييجو يخطط للرد على الرسالة التي وجهها له رئيس حزب الاستقلال المغربي، نزار بركة، بشأن غموض موقف الحزب الإسباني، فرد بقوله: “موقفنا معلن ومعروف، على عكس القرارات التي اتخذتها هذه الحكومة بشأن الصحراء (الغربية)، والتي هي سرية”.

ورغم أن الحزب الإسباني لا يوجد في السلطة وإن كان مرشحا لها بقوة، إلا أن موقفه أحدث زلزالا لدى النظام المغربي، تجسد من خلال حالة الارتباك التي طبعت مواقف الرباط، فقد عمد إلى إغلاق مكتبين جمركيين في مدينتي سبتة ومليلية، في تراجع واضح عن اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين في ربيع 2022 بعد تغيير سانشيز موقفه من القضية الصحراوية، كما هاجم “حزب الاستقلال”، وهو الذراع السياسي للنظام المغربي، نظيره الإسباني بسبب بيانه الختامي لمؤتمره، والذي سبقت الإشارة إليه، بحيث اتهمه بغياب الوضوح في موقفه من قضية الصحراء الغربية، فضلا عن استضافته ممثلين عن جبهة البوليساريو.

وأضاف القيادي في الحزب الشعبي: “لقد عبرنا دائمًا عن نفس الموقف”، مؤكدا: “لطالما عبّرنا عن نفس الموقف، وهو الموقف الذي نتمسك به اليوم أيضا”، في تحد واضح وصريح للنظام المغربي ولذراعه السياسي، حزب الاستقلال، حيث شدد على أن حزبه يدعو إلى “احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”، علما أن قرارات الأمم المتحدة تدعو إلى تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، استنادا إلى قرار وقف إطلاق النار الموقع في سنة 1991، كما أن الأمم المتحدة لا تزال تحتفظ ببعثة تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، وهي ما تسمى “بعثة المينورسو”.

وفي رسالة لحكومة بيدرو سانشيز، قال المتحدث باسم الحزب الشعبي (PP) إن “سياسة بلادنا الخارجية تقررها بلادنا”. وأضاف سيمبر: “إنها لا تخضع ولا تتأثر بدول أخرى”، في إشارة إلى وجود اعتقاد راسخ لدى الكثير من المختصين والمراقبين في إسبانيا، بأن قرار تغيير حكومة سانشيز لموقفها من القضية الصحراوية جاء في سياق ضغوط تعرضت لها من قبل النظام المغربي، الذي وظف ورقة المهاجرين لـ”تركيع” سانشيز.

كما أوضح القيادي في الحزب الشعبي: “لقد حددنا موقفنا، ونعتقد أن إسبانيا يجب أن تحدد موقفها على أساس مصالح الشعب الإسباني وتقاليدنا، أيضا في بعض المجالات، وخاصة في هذا المجال”. علما أن الحزب الشعبي المعارض كان قد انتقد بشدة تغيير حكومة مدريد موقفها من القضية الصحراوية، وقاد في العديد من المرات محاولات لحجب الثقة، غير أن لعبة التحالفات حالت دون ذلك، غير أن تورط عائلة سانشيز ومحيطه الحزبي، أضعفا بشكل كبير حظوظه في البقاء على رأس الحكومة بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.