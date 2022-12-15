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رياضة

الحكم المكسيكي ساخرا: “يُمكن للمغرب أن تُطالب الفيفا بِإعادة مباراة فرنسا”!

علي بهلولي
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الحكم المكسيكي ساخرا: “يُمكن للمغرب أن تُطالب الفيفا بِإعادة مباراة فرنسا”!
ح.م
الحكم المكسيكي سيزار راموس في مباراة فرنسا والمغرب.

لَطالما سخر مسؤولو الكرة المغربية وصحافة نظام محمد السادس من الجمهور الجزائري، بعد انتقاداته اللّاذعة للحكم الغامبي بكاري غاساما، وإطالة الأمل في إعادة مباراة العودة بين “الخضر” والكاميرون.

ونسب مسؤولو الكرة المغربية وصحافة “المخزن” إحباطهم إلى حكم الساحة المكسيكي سيزار راموس، وحمّلوه مسؤولية خروج منتخب بلادهم من نصف نهائي كأس العالم 2022 بِقطر، وزعموا أنه لم يكن جديرا بِإدارة مباراة فرنسا.

ولجأ الحكم المكسيكي سيزار راموس، الخميس، إلى موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ونشر مُخاطبا مسؤولي الكرة المغربية وصحافة “المخزن” بِنوع من المزاح: “إذا كنتم غير راضين، يُمكنكم رفع شكوى إلى الفيفا لِإعادة المباراة”!

واللافت أن المدافع أشرف حكيمي حاول تقليد زين الدين زيدان في سلوكه ضد ماركو مارتيراتسي خلال نهائي مونديال 2006، وقام بِحركة “نطح” مُحتشمة! ضد الحكم المكسيكي سيزار راموس، وأفلت اللاعب المغربي من العقوبة (شريط الفيديو المُدرج أدناه).

للإشارة، فإن الحكم المكسيكي سيزار راموس أدار أيضا في دور المجموعات مباراة المغرب وبلجيكا، ولكن لم يتعرّض لِهذه الانتقادات. فضلا عن مقابلتَي تونس والدانمارك، والبرتغال رفقة سويسرا في ثمن النهائي.

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