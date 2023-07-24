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الخارجية الجزائرية تستدعي سفيرة الدنمارك والقائم بأعمال سفارة السويد

الشروق أونلاين
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الخارجية الجزائرية تستدعي سفيرة الدنمارك والقائم بأعمال سفارة السويد
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الخارجية الجزائرية

استدعت الخارجية الجزائرية يوم الإثنين، كلّ من سفيرة الدنمارك والقائم بأعمال سفارة السويد. لإبلاغهما احتجاج الجزائر الرسمي على تكرار حوادث الإساءة إلى المصحف الشريف.

وجاء في بيان للوزارة، أن الجزائر أبلغت الدبلوماسيين المعنيين “بإدانتها الشديدة لهذه الأفعال اللا أخلاقية واللا حضارية، التي تطال مقدسات المسلمين في جميع أنحاء العالم”.

“كما تم إبلاغهما بأن مثل هذه التصرفات، لا تمت بصلة لحرية التعبير. كما يدعي زورا وبهتانا من يرافعون ويروّجون وينتفعون منها”.

وشدّدت الوزارة في نفس السياق، على أنه “من غير اللائق أن يُتَخذ من هذه الحرية ذريعة لحماية مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة”.

قبل أن تجدّد “مطالبة الجزائر للسلطات في البلدين، باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع تكرار هذه الأعمال، التي ترفضها جميع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية”، يضيف البيان.

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