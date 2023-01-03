الخبز العادي يعود إلى رفوف المخابز

بعد غياب لأشهر

عاد الخبز العادي إلى رفوف كثير من المخابز عبر الوطن، بعد ما انقطع مدّة أشهر لأسباب مختلفة، فالمارّ جنب المخابز مؤخرا، يلحظ لافتة مكتوب عليها “الخبز العادي متوفر”.

ويُرجح مواطنون بأن الإجراءات العقابية الصارمة، التي ترافقت مع قانون مكافحة المضاربة، هي السبب ربما في عودة خبز “الزوالي”.

وعرفت قضية الخبز المدعّم الأشهر الماضية، جدلا كبيرا في المجتمع، بعد ما رفع أصحاب المخابز السّعر “عشوائيا” من 10 دج إلى غاية 20 دج في خطوة مفاجئة.

ورغم تحذير السلطات وسعيها لمحاربة هذا السلوك، لجأ الخبازون إلى التحايل في رفع الأسعار، عن طريق خبز كميات قليلة جدا من الخبز تنفد مع ساعات الصباح الأولى، لفسح المجال لبيع الخبز المحسن. ومع الوقت تعوّد المستهلك على اقتناء خبز 20 دج من دون مناقشة، حتى وإن لم يكن مُحسنا كما يدعي أصحاب المخابز.

وبرر الخبازون رفع الأسعار، بغلاء المواد المكونة للخبز، من خميرة وسكر وغيرها، ورغم انخفاض أسعار هذه المواد لاحقا، بقيت الخبزة بـ20 دج.

ومع دخول عام 2023، يبدو أن الأوضاع ستعود لسابق عهدها، بعد عودة الخبز العادي المدعم إلى مخابزنا.