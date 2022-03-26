“الخضر” على مشارف “المونديال”.. وهذه هي تفاصيل قرعة “الجمعة” بالدوحة

مرشحون للتواجد في المستوى الرابع

قطع المنتخب الوطني شوطا مهما للتأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد العودة بانتصار ثمين على حساب المنتخب الكاميروني من ملعب جابوما الواقع بمدينة دوالا، بهدف دون مقابل حمل توقيع المهاجم المخضرم إسلام سليماني.

هذه المنتخبات على رأس المجموعات.. وتصنيف “الفيفا” يوم الخميس

ويستعد المنتخب الوطني، لمواجهة ذات المنافس في لقاء العودة بعد غد الثلاثاء بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، لحسم تأشيرة التأهل نهائيا إلى “المونديال”، حيث يبقى في حاجة إلى الانتصار أو التعادل على الأقل بأي نتيجة كانت لتحقيق الهدف المنشود.

وفي حال التأهل بملعب البليدة، إلى المونديال الخامس في تاريخ الجزائر بعد أربع مشاركات أعوام 1982 و1986 و2010 و2014، سيكون المنتخب الوطني على موعد للتعرف على منافسيه في البطولة العالمية يوم الجمعة القادم الموافق للفاتح من أفريل، على هامش عملية القرعة المقررة بالعاصمة القطرية الدوحة، حسب ما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، الذي أشار إلى أنه سيعتمد على ترتيب “الفيفا” الذي سيصدر يوم الخميس القادم الموافق لـ31 مارس الجاري، من أجل تحديد مستويات المنتخبات المتأهلة.

ويحتل المنتخب الوطني حسب تصنيف شهر فيفري المنصرم المركز الـ43 عالميا في ترتيب “الفيفا”، ما سيضعه في المستوى الرابع حتى في حال تقدمه في الترتيب بعد الفوز على المنتخب الكاميروني وتحقيق التأهل، نظرا لأسماء المنتخبات المتأهلة لحد الآن وحتى المرشحة على الورق للظفر بتأشيرة التأهل في مباريات السد والملحق.

ولحد كتابة هذه الأسطر، ضمن 19 منتخبا تواجده في كأس العالم قطر 2022، ويتعلق الأمر بكل من: قطر البلد المضيف وهولندا، وسويسرا، وإنجلترا، وصربيا، وبلجيكا، وكرواتيا، وإسبانيا، وفرنسا، والدنمارك، وألمانيا، والإكوادور، وأوروغواي، والبرازيل، والأرجنتين، وإيران، وكوريا الجنوبية، والسعودية، واليابان.

وكما جرت العادة خلال دورات كأس العالم السابقة، سيتم توزيع المنتخبات الـ31 المتأهلة إلى “المونديال” إلى جانب قطر البلد المنظم، على 8 مجموعات على أن تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وباتت الأمور شبه محسومة بالنسبة للمنتخبات التي ستترأس المجموعات الثمانية، وهي: قطر، بلجيكا، البرازيل، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، والدنمارك الذي يبقى مصيره في التواجد بالمستوى الأول مرهون بنتيجة اللقاء الحاسم بين البرتغال أمام مقدونيا الشمالية يوم الثلاثاء، فتأهل رفقاء كريستيانو رونالدو سيجعلهم في المستوى الأول والدنمارك في المستوى الثاني رفقة منتخبات هولندا، ألمانيا، سويسرا كرواتيا، الأوروغواي في انتظار البقية، في وقت يرتقب أن يعرف المستوى الثالث تواجد بعض المنتخبات الإفريقية والآسياوية على غرار كوريا الجنوبية واليابان وايران من آسيا وأيضا السنغال أو مصر والمغرب وتونس من “القارة السمراء” في حال حسمهم تأشيرة التأهل خلال لقاءات العودة من الدور التصفوي الأخير المنتظرة أيضا يوم الثلاثاء، على أن يكون المنتخب الجزائري في المستوى الرابع إلى جانب السعودية ومنتخبات أخرى.

وستكون دورة قطر الأخيرة في تاريخ كأس العالم التي ستقام بـ32 منتخبا، حيث وفي الدورة القادمة عام 2026، التي ستستضيفها كل من الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، ستشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بعد قرار مجلس “الفيفا” بالإجماع في 10 جانفي 2017 بمدينة زيورخ، برفع عدد المنتخبات المشاركة في هذه البطولة إلى 48 منتخبا، موزعين على 16 مجموعة، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة ووصيفها فقط (وعددهم الإجمالي 32 منتخبا) إلى مرحلة خروج المغلوب.