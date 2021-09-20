“الخضر” يقتربون من تحطيم رقم فرنسا التاريخي في سلسلة اللاهزيمة

مواجهة النيجر المزدوجة فرصة لتأكيد كل الأرقام

إيطاليا مانشيني رفعت الرقم القياسي العالمي إلى 37 مباراة

يقترب المنتخب الوطني من تحطيم الرقم القياسي لمنتخب فرنسا ونجمها السابق، زين الدين زيدان، صاحب الأصول الجزائرية، بخصوص سلسلة اللاهزيمة برقم 30 مباراة دون خسارة على التوالي، في وقت وصل فيه منتخب الجزائر إلى رقم 29 مباراة على التوالي، ولديه حظوظ قوية لكسر رقم فرنسا التاريخي شهر أكتوبر المقبل عندما يواجه منتخب النيجر في تصفيات مونديال 2022 ذهابا وإيابا يومي 8 بالجزائر و11 بنيامي.

وكان منتخب فرنسا بقيادة مدربها التاريخي، إيمي جاكي، ونجمها الأسطوري، زين الدين زيدان، حقق هذا الرقم في الفترة الممتدة من شهر فيفري 1994 إلى شهر نوفمبر 1996، قبل أن يتوج بعدها بكأس العالم 1998 في انجاز تاريخي غير مسبوق وبقيادة الجزائري الأصل، زين الدين زيدان، وكان المنتخب الوطني بدأ سلسة اللاهزيمة خلال مباراة الطوغو يوم 18 نوفمبر عام 2018 في تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2019، عندما فاز بـ4ـ1 في لومي، والسلسلة مستمرة لحد الآن، أي لمدة تقارب الثلاث سنوات.

وتعود آخر خسارة لأشبال بلماضي، إلى يوم 16 أكتوبر 2018 أمام منتخب البنين بهدف دون رد، ويحتل المنتخب الجزائري حاليا المركز الثامن في ترتيب أفضل سلسلة لا هزيمة عبر التاريخ، وفي حال تحطيمه لرقم منتخب فرنسا ووصوله إلى الرقم 31 مباراة دون خسارة سيرتقي إلى المركز الخامس رفقة الأرجنتين، متفوقا على فرنسا وإيطاليا بسلسلتها القديمة، على اعتبار أنها تملك الرقم القياسي العالمي بسلسلتها الجديدة المتوقفة حاليا عند رقم 37 مباراة على التوالي.

إلى ذلك، كان منتخب إيطاليا بدأ سلسلة اللاهزيمة تحت إشراف المدرب روبرتو مانشيني شهر أكتوبر 2018 وهي لا زالت مستمرة، في حين أن منتخب إسبانيا وصل إلى 35 مباراة دون هزيمة بين أعوام 2007 و2009، أما المنتخب البرازيلي فقد حقق رقم 35 مباراة دون هزيمة ما بين سنوات 1993 و1996، والمنتخب الأرجنتيني وصل إلى 31 مباراة دون هزيمة من 1991 إلى 1993، ثم يأتي المنتخب الفرنسي بـ30 مباراة بين عامين 1994 و1996، وهو نفس الرقم الذي حققه المنتخب الإيطالي بين سنوات 1935 و1939، في انتظار الرقم الذي سيصل إليه منتخب الجزائر، الذي يعد المنتخب العربي الوحيد الذي دخل تصنيف 10 منتخبات في هذه الإحصائية.