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الجزائر

الخميس المقبل عطلة مدفوعة الأجر

الشروق أونلاين
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الخميس المقبل عطلة مدفوعة الأجر

سيكون الخميس المقبل 28 سبتمبر الموافق لـ12 ربيع الاول 1445 هجرية عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات  العمومية والخاصة، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأفاد بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية، الاثنين، أنه “بمناسبة المولد النبوي الشريف، وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية  1963، المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم، فإن يوم الخميس الثاني عشر من ربيع الأول 1445 هجرية الموافق لـ28 سبتمبر 2023 يعتبر عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة”.

وأضاف البيان أنه “يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب”.

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