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رياضة
استفسرت عن الشروط المالية والوضع التعاقدي للاعب

الدرعية السعودي يفتح خط المفاوضات لضم عادل بولبينة

ق. ر
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الدرعية السعودي يفتح خط المفاوضات لضم عادل بولبينة

دخلت إدارة نادي الدرعية السعودي في مفاوضات جادة لاستكشاف إمكانية التعاقد مع المهاجم الجزائري عادل بولبينة، نجم نادي بارادو، ليكون أحد الركائز الأساسية للفريق في إطار مشروع النادي الطموح لتطوير صفوفه والتحضير للموسم الكروي الجديد بأسماء تصنع الفارق.

وتشير مصادر قريبة الصلة إلى أن إدارة الدرعية تواصلت مع نظيرتها في بارادو للاستفسار عن الشروط المالية والوضع التعاقدي للاعب، الممتد لعقد احترافي مع ناديه الجزائري. ورغم عدم التوصل إلى اتفاق رسمي نهائي حتى الآن، إلا أن الرغبة تبدو قوية من الجانب السعودي لحسم الصفقة مبكراً وتجنب دخول أطراف أخرى في السباق.

ويُصنف عادل بولبينة كأحد أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في الدوري الجزائري المحترف الأول. ويمتاز اللاعب بمرونة تكتيكية عالية تجعله قادراً على اللعب كأحد أطراف الهجوم أو كمهاجم ثانٍ، فضلاً عن سرعته الفائقة ومهارته الفردية في تجاوز المدافعين، وهي الخصائص التي جعلته ركيزة أساسية في تشكيلة نادي بارادو، وحجزت له مكاناً مستمراً مع المنتخبات الوطنية السنية للجزائر وصولاً إلى منتخب المحليين.

على الجانب الآخر، تأتي هذه التحركات من إدارة نادي الدرعية لتعكس الإستراتيجية الرياضية الجديدة للنادي، والتي تهدف إلى جلب مواهب شابة قادرة على قيادة الفريق لتحقيق أهدافه الرياضية والمنافسة بقوة للارتقاء في درجات الدوري السعودي. ويرى مسؤولو النادي أن التعاقد مع اسم بحجم بولبينة سيمثل نقلة نوعية في الخط الأمامي للفريق بفضل فاعليته في صناعة وتسجيل الأهداف.

ورغم الاهتمام الكبير، يبقى حسم الصفقة معلقاً بمدى التوافق المالي بين الناديين، والحصول على الضوء الأخضر من إدارة بارادو المعروفة بمرونتها في تسويق مواهبها خارجياً، شرط تلقي العرض المالي المناسب الذي يلبي طموحات النادي واللاعب على حد سواء.

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