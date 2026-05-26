وحجز 199 بطاقة شحن للعملات الرقمية المحظورة

الدرك الوطني يطيح بشبكة إجرامية دولية لألعاب القمار الإلكترونية

الدرك الوطني يطيح بشبكة إجرامية دولية لألعاب القمار الإلكترونية
ح.م
صورة للموقوفين

تمكنت مصلحة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للدرك الوطني، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية تقوم بممارسة أنشطة ألعاب القمار الإلكترونية من دون ترخيص.

 وحسب ما أوضحه بيان لذات المصالح يوم الثلاثاء، فقد أسفرت العملية عن توقيف 9 متّهمين. كانوا يقومون بتحويل الأرباح الناتجة عن القمار من العملة الوطنية إلى العملة الرقمية، بطريقة غير شرعية.

وكانت الأموال تحوّل نحو دول أجنبية، إلى جانب تبييضها تحت غطاء نشاطات مهنية مقيدة في السجل التجاري، لغرض التمويه.

وقد مكنت العملية من حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 103 مليون سنتيم، ومبلغ آخر بالعملة الصعبة يقدر بـ 2515 أورو، و سيارات سياحية.

بالإضافة إلى حجز وسائل وتجهيزات إلكترونية، كانت تستخدم في عمليات شحن وتحويل وتعبئة أرصدة المراهنين. فضلا عن 199 بطاقة شحن للعملات الرقمية المحظورة، أنجزت بطريقة غير شرعية، يقول البيان.

