الدرك الوطني: 7 نصائح للسياقة خلال انتشار الضباب

حذرت مصالح الدرك الوطني، الإثنين، مستعملي الطرقات من خطورة السياقة بسبب الانتشار الكثيف للضباب على المدن الساحلية، والجليد بالمدن الداخلية.

وقالت مصالح الدرك عبر صفحتها على فايسبوك أن جل المدن الساحلية تعرف ضبابا خلال الأيام الأخيرة، في حين تعاني المدن الداخلية من الجليد خاصة الهضاب العليا، داعية مستعملي الطرق إلى: