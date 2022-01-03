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الجزائر

الدرك الوطني: 7 نصائح للسياقة خلال انتشار الضباب

س.م
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الدرك الوطني: 7 نصائح للسياقة خلال انتشار الضباب
أرشيف

حذرت مصالح الدرك الوطني، الإثنين، مستعملي الطرقات من خطورة السياقة بسبب الانتشار الكثيف للضباب على المدن الساحلية، والجليد بالمدن الداخلية.

وقالت مصالح الدرك عبر صفحتها على فايسبوك أن جل المدن الساحلية تعرف ضبابا خلال الأيام الأخيرة، في حين تعاني المدن الداخلية من الجليد خاصة الهضاب العليا، داعية مستعملي الطرق إلى:

  • تخفيف السرعة لتتناسب مع الرؤية.
  • ترك مسافة أمان إضافية.
  • استخدم أضواء التلاقي (الضوء المنخفض).
  • إنارة أضواء الضباب الأمامية والخلفية وإطفائها أضواء الضباب فور انقشاعه.
  • إحذر محاولة التجاوز في الضباب.
  • استخدام المسّاحات بسرعة مُنخفضة.
  • إذا اضطر السائق للوقوف وانتظار تحسن الحالة، يجب عليه إيجاد مكان آمن وترك أضواء الطوارئ الرباعية مشتغلة.
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