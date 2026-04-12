الذكاء الاصطناعي يتوقع وصول “الخضر” إلى ثمن نهائي كأس العالم

بناء على نقاط قوة وضعف المنتخب الجزائري

توقع أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي مشوار منتخب الوطني الجزائري في بطولة كأس العالم 2026، المنتظر أن يخوضها الصيف المقبل ضمن منافسات المجموعة العاشرة، إلى جانب منتخبات الأرجنتين والأردن والنمسا.

وسيستهل منتخب “الخضر” مشواره في مونديال 2026 بمواجهة منتخب الأرجنتين بطل العالم، يوم 17 جوان، ثم يخوض بعدها ديربي عربيًا خالصًا ضد منتخب الأردن، يوم 23 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في دور المجموعات باللعب ضد منتخب النمسا، يوم 28 من نفس الشهر، في مباراة ثأرية بذكريات مونديال إسبانيا 1982، حينما تواطأ منتخب النمسا مع ألمانيا في فضيحة خيخون الشهيرة.

وسيشارك منتخب “محاربي الصحراء” في المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، علمًا أن أفضل مشاركاته كانت في نسخة البرازيل 2014، عندمل تأهل للدور ثمن النهائي، تحت قيادة مدربه السابق، البوسني وحيد حاليلوزيتش.

سألنا أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي عن المشوار المتوقع لمنتخب الجزائر في مونديال 2026، ومنحنا إجابة مفصلة، بدأ فيها بالحديث عن المشوار والنتائج المتوقعة لـ”الخضر” في دور المجموعات، حيث رشحهم للتأهل في المركز الثاني لمجموعتهم العاشرة بنسبة كبيرة.

وتوقع الذكاء الاصطناعي خسارة أو تعادل منتخب “محاربي الصحراء” في مباراته الأولى ضد بطل العالم منتخب الأرجنتين، ثم الفوز في الثانية ضد منتخب الأردن، والفوز أو التعادل في الثالثة مع منتخب النمسا.

أما عن التوقع النهائي لمشوار منتخب “الخضر” في المونديال، فيرى هذا التطبيق أن رفاق النجم رياض محرز قادرون على بلوغ الدور ربع النهائي، إذا ما قدموا أفضل مستوياتهم بالبطولة، وكانوا في يومهم خلال مباريات دور المجموعات والدور الـ32، ثم الدور ثمن النهائي.

أما عن السيناريو الأقرب للواقع، فتم ترشيح منتخب “محاربي الصحراء” لبلوغ الدور ثمن النهائي، والإقصاء منه على يد منتخب أوروبي أو لاتيني قوي، بينما لم يستبعد تطبيق الذكاء الاصطناعي خروج المنتخب الجزائري من دور المجموعات، وذلك في أسوأ سيناريو بالنسبة له في حال حدوث مفاجآت.

للتذكير، فإن مونديال أمريكا وكندا والمكسيك الصيف القادم سيجرى بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وسيتأهل عن دور المجموعات منتخبان، هما أصحاب المركزين الأول والثاني، بالإضافة إلى 8 أفضل ثوالث إلى الدور الـ32، ثم ثمن النهائي، وربع النهائي، وبعدها نصف النهائي، وصولاً إلى النهائي.

منحنا تطبيق الذكاء الاصطناعي نقاط قوة وضعف منتخب الجزائر، قبل مشاركته القادمة في كأس العالم، وبشأن نقاط القوة، فلخصها في امتلاكه لاعبين أصحاب خبرة، ونجومًا محترفين يلعبون بروح قتالية عالية، بالإضافة إلى حيازته حارس مرمى قويا، ممثلاً في لوكا زيدان حامي عرين نادي غرناطة الإسباني.

أما نقاط الضعف، فتم تحديدها في غياب الاستقرار أحيانًا عن تشكيل المدرب السويسري، فلاديمير بيتكوفيتش، بالإضافة إلى مواجهة المنتخب الجزائري صعوبات غالبًا، لدى مواجهته المنتخبات الكبيرة.

وفي الخلاصة، توقع تطبيق الذكاء الاصطناعي تأهل “الخضر” عن مجموعتهم العاشرة في مونديال 2026، مع إمكانية ذهابهم بعيدًا في مشوار البطولة، بشرط تقديمهم أداء استثنائيًا.