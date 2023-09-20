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الرئيس الإيراني “يقبّل” المصحف الشريف في مقر الأمم المتحدة (فيديو)

الشروق أونلاين
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الرئيس الإيراني “يقبّل” المصحف الشريف في مقر الأمم المتحدة (فيديو)
ح.م
الرئيس الإيراني

رفع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء الثلاثاء، نسخة من المصحف الشريف، وقام بتقبيلها. في أثناء خطابه أمام الجمعية العامة الدورية للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك.

وندّد رئيسي في خطابه بالاعتداءات المتكررة على المصحف الشريف من قبل متطرّفين معادين للإسلام، في عدّة دول غربية على غرار السويد وهولندا والدنمارك.

وتساءل رئيسي مستهجنا:”هل حرق المصحف سيلغي كلمات (أنبياء الله) موسى وعيسي ومحمد؟”. مضيفا أن “القرآن يمنع جميع أنواع العنف في المعاملات الإنسانية”.

متابعا:”احترامنا لأنبياء الله جميعا، في نفس مستوى الاحترام الذي نكنّه لنبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم”. قبل أن يرفع المصحف بيده اليمنى ويقبله في نهاية حديثه.

وقال الرئيس الإيراني خلال رفعه للمصحف أمام الحضور:”القيم والتعاليم التي يحملها هذا الكتاب، هي التي تمهّد الطريق لتقدّم المجتمعات البشرية. ولن تحترق أبدا، لأنها قيم خالدة”.

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