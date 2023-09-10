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الرئيس البرازيلي: بوتين “لن يعتقل” في حالة مشاركته بقمة مجموعة العشرين المقبلة

الشروق أونلاين
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الرئيس البرازيلي: بوتين “لن يعتقل” في حالة مشاركته بقمة مجموعة العشرين المقبلة
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الرئيس البرازيلي

 قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يوم السبت إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لن يعتقل في البرازيل، إذا حضر اجتماع مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو العام المقبل.

وانتقلت رئاسة مجموعة العشرين من الهند إلى البرازيل، في ختام قمة نيودلهي يومي 9 و10 سبتمبر الجاري.

وأكد دا سيلفا في مقابلة صجفية إن بوتين سيكون بين المدعوين لحضور قمة العام المقبل في بلاده.

ولم يشارك بوتين في قمة نيودلهي، ولا في قمة مجموعة بريكس قبلها بجنوب إفريقيا، بسبب إصدار مذكرة توقيف دولية في حقّه، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وتأسست مجموعة العشرين في 1999، من أجل مناقشة السياسات المتعلقة بالاستقرار المالي الدولي. وهي تضمّ في الوقت الحالي:

  • روسيا،
  • والولايات المتحدة،
  • والأرجنتين،
  • وأستراليا،
  • والبرازيل،
  • وكندا،
  • والصين،
  • وفرنسا،
  • وألمانيا،
  • والهند،
  • وإندونيسيا،
  • وإيطاليا،
  • واليابان،
  • وكوريا الجنوبية،
  • والمكسيك،
  • والسعودية،
  • وجنوب إفريقيا،
  • والمملكة المتحدة،
  • وتركيا،
  • والاتحاد الأوروبي.
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