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رياضة

الرئيس الفرنسي يتدخّل لـ “إطفاء” نيران الجدل المُحتدم حول مبابي

الشروق الرياضي
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الرئيس الفرنسي يتدخّل لـ “إطفاء” نيران الجدل المُحتدم حول مبابي
الأرشيف

تدخّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بعد الجدل الذي احتدم بِشأن مُستقبل النجم وقائد منتخب “الديكة” كيليان مبابي.

واشتدّت الخلافات بين المهاجم مبابي وإدارة فريقه باريس سان جيرمان، التي اتّهمته بِمحاولته فسخ العقد، والالتحاق هذه الصّائفة بِنادي ريال مدريد الإسباني.

وأشعلت الصحافة الفرنسية هذه الخلافات بِسكب البنزين، مُنحازة إلى إدارة نادي “البي آس جي”.

ونقلت قناة “بي آف آم تي في” الفرنسية على لسان الرئيس إيمانويل ماكرون قوله: “لا أدري ما يجري مع كيليان مبابي، ولكن سأُحاول الضّغط لِكي يبقى”.

وما زال كيليان مبابي (24 سنة) مُرتبطا مع نادي باريس سان جيرمان بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

ويُحظى كيليان مبابي بِشعبية جارفة في الوسط الرياضي الفرنسي، وذهابه إلى الرّيال أو وجهة أخرى، سَيُفرغ البطولة في هذا البلد من محتواها.

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