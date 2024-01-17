الرئيس تبـون يتلقى دعوة رسمية لحضور قمة لجنة الاتحاد الإفريقي حول ليبيا

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، دعوة رسمية من نظيره الكونغولي لحضور قمة لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، في عاصمة الكونغو برازافيل.

واستلم الرئيس تبون هذه الدعوة من وزير الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وقال غاكوسو في تصريحه عقب اللقاء:”جئت لأسلّم الرئيس تبون دعوة رسمية للمشاركة في قمة رؤساء الدول للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا”.

وتابع الوزير الكونغولي:“الملف الليبي معقّد، ولا يمكن لأحد الإحاطة بمعرفته مثل الجزائريين”. مضيفا:”الجزائر قوة مركزية في المنطقة، وهي تضمّ حدودا شاسعة مع هذا البلد (ليبيا)”.

ليردف قائلا:”الاتحاد الإفريقي دائما يرى بأنه لا جدوى من إجراء انتخابات (في ليبيا) دون تحقيق الحدّ الأدنى من المصالحة الوطنية. والمحاولات جارية للمّ شمل الأشقاء حول طاولة واحدة”.

وقد أشار الوزير الكونغولي في هذا الصدد إلى “قرار الليبيين المستقلّ، بعقد ندوة للمصالحة بتاريخ 28 أفريل 2024”.

وعن التعاون الثنائي بين البلدين، قال غاكوسو إن بلاده تتطلّع للاستفادة من “خبرة الجزائر الطويلة في مجال الغاز، الذي تخطو الكونغو خطواتها الأولى في مجاله”.

وتضمّ لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا 10 دول هي: الجزائر، جنوب إفريقيا، الكونغو، إثيوبيا، مصر، النيجر، موريتانيا، السودان، تونس، وأوغندا.