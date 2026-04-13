الرئيس تبون: أوغسطين والأمير عبد القادر منارتان للتسامح والحوار

عبر الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، عن اعتزاز الجزائر برموزها التي شكلت منارات للفكر والتسامح والحوار، وفي مقدمتهم القديس أوغسطين والأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.

وفي كلمة ألقاها بالمركز الثقافي لجامع الجزائر الأعظم، رحب رئيس الجمهورية باسم الجزائر شعبا وحكومة ومؤسسات ببابا الفاتيكان في أرض الجزائر.

واعتبر الرئيس أن وجود البابا في الجزائر اليوم “يمثل حدثا تاريخيا بكل ما تحمله الكلمة من معان ومرامي، وهو ما يضفي على الزيارة طابعا فريدا ويجعلها تختزل في فحواها ما نتشاركه من طموحات ونتقاسمه من تطلعات على أكثر من صعيد”.

وأكد رئيس الجمهورية أن “الجزائر تعتز أيما اعتزاز بإرث القديس أوغسطين كجزء أصيل ومتأصل في تاريخنا العريق، مثلما تعتز بمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر، وهو الذي كان بحق رجل دولة ودين وفكر سبق عصره في ترسيخ قيم التسامح والحوار”.

وأشار الرئيس إلى أن العالم اليوم في حاجة إلى الاستلهام من إثر هاتين المنارتين الساطعتين من أرض الجزائر، في وقت تتسارع فيه التحولات وتتعاظم فيه التحديات ويتراجع فيه حضور القيم المرجعية التي ينبغي أن تلتف حولها وتهتدي بهديه الانسانية بأسرها.

وفي السياق ذاته، أشاد الرئيس تبون بالدور الذي يضطلع به بابا الفاتيكان، مؤكدا أنه خير نصير للعدالة الاجتماعية في زمن اتساع الهوة بين الشمال والجنوب خاصة اقتصادياً، معتبرا أن الجزائر من أشد الدول حرصا على هذه القيم التي خاضت ثورتها من أجل تحقيقها.

كما أكد رئيس الجمهورية أن بابا الفاتيكان ممن رافعوا عن السلام في وقت تعصف فيه الحروب بأمن واستقرار عديد المناطق، خاصة في الشرق الأوسط، معبراً عن تضامن الجزائر مع مواقفه الإنسانية والشجاعة، لا سيما تجاه مأساة غزة.

ودعا رئيس الجمهورية، بصوت واحد مع ليون الرابع عشر، إلى حشد الضمائر الحية في العالم من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني عبر تمكينه من الإغاثة ووقف الجرائم الممنهجة المرتكبة في حقه، وإقرار حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في إقامة دولته.

كما أوضح في الوقت نفسه أن صوت الجزائر يتقاطع مع صوت الفاتيكان في الدعوة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج ولبنان وتجاوز محن الظلم والعدوان.

وجدد الرئيس تبون استعداد الجزائر للعمل مع دولة الفاتيكان من أجل ترقية روح التفاهم بدل الانقسام ونشر روح الحوار بدل الصدام، وتعزيز روح التعايش والتعاون بدل العداء والشقاق.