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اقتصاد

الرئيس تبون: الجزائر ستنشئ مناطق حرّة للتبادل مع 5 دول في 2024

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: الجزائر ستنشئ مناطق حرّة للتبادل مع 5 دول في 2024
ح.م
رئيس الجمهورية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، أن الجزائر ستنشئ في عام 2024 الجاري، عدّة مناطق حرّة للتبادل مع كل من موريتانيا ومالي والنيجر وتونس وليبيا.

جاء ذلك في كلمته التي وجهها عن بعد، للمشاركين في أشغال اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي. بمناسبة اجتماعها الحادي والأربعين.

ونوّه الرئيس تبون بـ”الأهمية البالغة التي توليها الجزائر للاستثمار في قطاعِ البنى التّحتيَّة والمُنشآت القاعدية. خاصة في المجالات الحيوية كالطّاقة والنّقل والاتّصالات”.

مذكّرا بإطلاق البلاد “عدّة مشاريع مُهيكلة كبرى ذات بُعد قارّي. على غرار مشروع الطّريق العابر للصحراء الذي يربط بين 6 دُول إفريقِيّة. ومشرُوع أنبُوب الغاز  الرّابط بين نيجيريا والنيجر والجزائر نحو أوروبا”.

قبل أن يدعو في ختام كلمته إلى”تعزيز الجهود لتحقيق التكامل والاندماج القاري. بما في ذلك العمل على تسريعِ تنفيذ اتفاقية التجارة الحُرّة الإفريقية”.

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