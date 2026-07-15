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الجزائر

الرئيس تبون: خط جوي مباشر بين الجزائر وبرلين قبل نهاية السنة (فيديو)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: خط جوي مباشر بين الجزائر وبرلين قبل نهاية السنة (فيديو)
ح.م
رئيس الجمهورية

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الأربعاء، عن فتح خط جوي مباشر بين مطاري الجزائر والعاصمة الألمانية برلين، قبل نهاية السنة الجارية.

جاء هذا خلال لقاء أجراه الرئيس تبون مع ممثلين عن الجالية الجزائرية في ألمانيا، في مستهلّ زيارة رسمية يجريها إلى البلاد.

وشرع رئيس الجمهورية في زيارة رسمية تدوم يومين إلى ألمانيا. بدعوة من نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وسيُجري الرئيس الجزائري خلال هذه الزيارة، “محادثات مع نظيره الألماني ومع المستشار فريدريش ميرتس، حول:

  • تعزيز الروابط التاريخية بين الجزائر وألمانيا،
  • واستكشاف سبل ترقية التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

كما يُعقد على هامش الزيارة، منتدى اقتصادي جزائري ألماني، بحضور مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين من البلدين.

ويُنتظر أن تتوج أشغال المنتدى بإعلان شراكة استراتيجية بين البلدين، وتوقيع أكثر من 30 اتفاقية في مجالات عديدة.

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