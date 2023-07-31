الرئيس تبون يجري حركة في صفوف المدراء المركزيين ورؤساء أمن الولايات

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، حركة في صفوف المدراء المركزيين ورؤساء أمن الولايات، شملت 4 مدراء مركزيين و24 رئيس أمن ولاية.

وبموجب هذه الحركة فقد تمّت:

ترقية 11 نائب رئيس أمن ولاية الى مصاف رئيس أمن ولاية،

وتعيين 6 رؤساء أمن جدد بولايات جنوبية على رأس أمن ولايات شمالية.

وجاءت هذه الحركة، حسب ما ذكره بيان لمديرية الأمن، باقتراح من المدير العام للأمن الوطني وبموافقة من وزير الداخلية، في إطار مخطط عمل المديرية.

ويرتكز مخطط عمل مديرية الأمن، على تقييم شامل لنشاطات المصالح على مدار 3 سنوات. بهدف إضفاء حركية جديدة لدى مسؤولي المصالح على كل المستويات، يوضح البيان.

القائمة الكاملة لأسماء المدراء المركزيين ورؤساء أمن الولايات المعنيين بالحركة: