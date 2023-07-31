الرئيس تبون يجري حركة في صفوف المدراء المركزيين ورؤساء أمن الولايات
أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، حركة في صفوف المدراء المركزيين ورؤساء أمن الولايات، شملت 4 مدراء مركزيين و24 رئيس أمن ولاية.
وبموجب هذه الحركة فقد تمّت:
- ترقية 11 نائب رئيس أمن ولاية الى مصاف رئيس أمن ولاية،
- وتعيين 6 رؤساء أمن جدد بولايات جنوبية على رأس أمن ولايات شمالية.
وجاءت هذه الحركة، حسب ما ذكره بيان لمديرية الأمن، باقتراح من المدير العام للأمن الوطني وبموافقة من وزير الداخلية، في إطار مخطط عمل المديرية.
ويرتكز مخطط عمل مديرية الأمن، على تقييم شامل لنشاطات المصالح على مدار 3 سنوات. بهدف إضفاء حركية جديدة لدى مسؤولي المصالح على كل المستويات، يوضح البيان.
القائمة الكاملة لأسماء المدراء المركزيين ورؤساء أمن الولايات المعنيين بالحركة:
على المستوى المركزي:
- تعيين مراقب عام للشرطة نويوة باديس، مديرا للأمن العمومي.
- تعيين مراقب الشرطة حساين محمد، مديرا للشرطة العامة.
- تعيين مراقب الشرطة فزاع عبد الكريم، مديرا للإستعلامات العامة.
- تعيين مراقب الشرطة حسان سيدهم، رئيسا للمصلحة المركزية لقمع الإجرام.
- تعيين العميد أول للشرطة نايت الحسين أحمد، مديرا للدراسات بديوان المديرية العامة للأمن الوطني.
على المستوى الولائي:
- تعيين مراقب الشرطة زابر عبد الوهاب، رئيسا لأمن ولاية الجزائر.
- تعيين مراقب الشرطة محايلية مولود، رئيسا لأمن ولاية عنابة.
- تعيين مراقب الشرطة بورالية أمحمد، رئيسا لأمن ولاية تيارت.
- تعيين مراقب الشرطة رحمون محمد، رئيسا لأمن ولاية قالمة.
- تعيين مراقب الشرطة بوشنب عبد الرحمان، رئيسا لأمن ولاية مستغانم.
- تعيين العميد أول للشرطة جردير قدور، رئيسا لأمن ولاية سوق أهراس.
- تعيين العميد أول للشرطة مزياني عبد الرزاق، رئيسا لأمن ولاية المسيلة.
- تعيين العميد أول للشرطة لعناني جمال الدين، رئيسا لأمن ولاية الجلفة.
- تعيين العميد أول للشرطة زرق العين حكيم، رئيسا لأمن ولاية بومرداس.
- تعيين العميد أول للشرطة حميدي موسى، رئيسا لأمن ولاية معسكر.
- تعيين العميد أول للشرطة بلونيس عبد الوهاب، رئيسا لأمن ولاية الأغواط.
- تعيين العميد أول للشرطة جبايلي محمد، رئيسا لأمن ولاية أم البواقي.
- تعيين العميد أول للشرطة علالو مراد، رئيسا لأمن ولاية البليدة.
- تعيين العميد أول للشرطة بن عميرة توفيق، رئيسا لأمن ولاية سطيف.
- تعيين العميد أول للشرطة شيخ بوقال جمال، رئيسا لأمن ولاية إن صالح.
- تعيين العميد أول للشرطة بوقنادل محمد، رئيسا لأمن ولاية تيميمون.
- تعيين العميد أول للشرطة بودرسة مراد، رئيسا لأمن ولاية عين الدفلى.
- تعيين العميد أول للشرطة رزاق – حبلة عبد الغني، رئيسا لأمن ولاية برج باجي مختار.
- تعيين العميد أول للشرطة فوضيل عبد الحميد، رئيسا لأمن ولاية خنشلة.
- تعيين العميد أول للشرطة بن يزار رابح، رئيسا لأمن ولاية إن قزام.
- تعيين العميد أول للشرطة بن ويس عبد النور، رئيسا لأمن ولاية النعامة.
- تعيين العميد أول للشرطة بن صافية حكيم، رئيسا لأمن ولاية بسكرة.
- تعيين العميد أول للشرطة القواسم فريد، رئيسا لأمن ولاية المنيعة.
- تعيين العميد أول للشرطة سعيدي إلياس، رئيسا لأمن ولاية أدرار.